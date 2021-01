Zaplet na volitvah za predsednika Judo zveze Slovenije buri duhove

Odpri galerijo

Slovenski judoisti so izjemno uspešni. Na olimpijskih igrah so osvojili že pet kolajn. V Riu de Janeiru 2016 se je ob bronasti Ani Velenšek (do 78 kg) slovesne razglasitve udeležila tudi Tina Trstenjak (desno), ki se je ovenčala z zlato lovoriko v kategoriji do 63 kilogramov. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters