Zaradi srčne izbranke razpad idilične ekipe

Slovenski as v metu diska Kristjan Čeh je dober mesec pred olimpijskimi igrami v Tokiu končal sodelovanje s svojim edinim dosedanjim trenerjem na atletski poti Gorazdom Rajherjem. Ta namreč nasprotuje navzočnosti Čehovega dekleta, estonske metalke kladiva Anne Marie Orel, na treningih. Kaj pravi Čeh, kaj Rajher in kaj predsednik ptujskega atletskega kluba Aldo Ino Ilešič, ki je z diskobolosom prekinil menedžersko in pokroviteljsko sodelovanje.