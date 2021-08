Zasuk v Avstriji, Quartararo in Marquez zaman vozila v ospredju

Večino dirke v ospredju Quartararo in Marquez

Južnoafričanje presenetljivi zmagovalec kaotične dirke za veliko nagrado Avstrije v Spielbergu. Šestindvajsetletni dirkač KTM je v zadnjih petih krogih tvegal in v spreminjajočih se razmerah ni odšel v bokse po motocikel za dež ter posledično prišel do druge zmage v karieri med elito motociklizma.Drugi je ciljno črto prepeljal Italijan(Ducati), ki je pet krogov pred koncem zamenjal motocikel in se ob koncu zlahka prebijal mimo počasnejših dirkačev na gumah za suho stezo. Tretji je bil Španec(Ducati), ki je v Spielbergu slavil pretekli konec tedna na VN Štajerske.Večino dirke so skupaj na suhi stezi v ospredju vozili Bagnaia, Francoz(Yamaha) in Španec(Honda), ki je po startu hitro pridobil nekaj mest, potem ko je na stezo v Spielbergu padlo nekaj kapelj dežja. Nato pa je v zadnji četrtini dirke začelo močneje deževati, nekateri dirkači pa so kljub temu tvegali in ostali na stezi. Tudi Marquez in Quartararo sta zamenjala motocikel, Marquez pa je iz najboljšega položaja med tistimi, ki so zamenjali motor, padel dva kroga pred koncem in bržčas izgubil končno drugo mesto. V cilj je prišel kot 15.Quartararo zaradi vodstva v skupnem seštevku ni tvegal brezglave vožnje in je v cilj pripeljal kot sedmi, mesto pred Italijanom(Yamaha). V skupnem seštevku v vodstvu ostaja Quartararo, ki ima 181 točk. Na drugem in tretjem mestu sta s 134 točkami Bagnaia in aktualni svetovni prvak, Španec(Suzuki). V šibkejših razredih sta slavila Španca(moto2) in(moto3). Naslednja dirka v motociklističnem SP bo čez dva tedna, ko bo v Silverstonu na sporedu velika nagrada Velike Britanije.