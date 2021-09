ZDA začasno pobegnile Evropi

Tekmovale so zelo pisane zasedbe

Američan Dustin Johnson. FOTO: Richard Heathcote/AFP

Reprezentanca ZDA po prvem dnevu, prestižnega turnirja v golfu, ki se letos odvija v Whistling Straitsu v ameriški zvezni državi Wisconsin, vodi proti Evropi s. Američani so že dopoldanski del prvega dneva turnirja povedli s 3:1, nato pa so tudi popoldne predstavnike Evrope ugnali s 3:1 za prepričljivo vodstvo.Evropa je zmagala na devetih pokalih od zadnjih dvanajstih, dobila je tri od zadnjih šestih v ZDA, kar pomeni, da so Američani v tem tisočletju dobili le tri izvedbe. Nazadnje so slavili 2016. Evropa za obrambo naslova potrebuje 14 točk, ZDA pa za zmago 14,5 točke. Evropa, ki je pred tremi leti v Parizu dobila zadnji dvoboj, je po zaslugi Špancevin, ki sta ugnalain, povedla z 1:0, a so nato gostitelji dobili naslednje tri jutranje dvoboje.insta bila boljša od Angležain Norvežanainsta ugnala Angležaininpa Ircain AngležaPopoldne sta Američanainpremagala predstavnika Severne Irske Roryja McIlroyja inAmeričanan in Xander Schauffele pa sta bila boljša od Avstrijcain Angleža Paula Caseyja, točke so si razdelili Američanain, ki sta igrala proti špansko-angleški naveziin, ter Američana Justin Thomas in Patrick Cantlay, ki sta igrala proti Norvežanuin Angležu