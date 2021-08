Že kot otrok je točno vedel, kaj hoče

Na včerajšnjih prostih treningih v Spa-Francorchampsu sta bila najhitrejša Max Verstappen in Valtteri Bottas (v ozadju). FOTO: John Thys/AFP

Po enomesečnem premoru so spet zahrumeli motorji formule 1, že po tradiciji pa je zadnji avgustovski konec tedna rezerviran za dirko na spektakularni stezi v Spa-Francorchampsu. Zmago na veliki nagradi Belgije brani britanski šampion, njegov najhujši tekmec(Red Bull) pa je lani za Mercedesovim drugim dirkačemv cilj pridrvel na tretjem mestu.V Ardenih, kjer bodo jutri zeleno luč za štart 12. letošnje preizkušnje svetovno prvenstvo prižgali ob 15. uri, je pričakovati nadaljevanje dvoboja za skupno vodstvo med Hamiltonom in Verstappnom. V kanček boljšem položaju je 36-letni Anglež, ki ima osem točk naskoka pred 13 let mlajšim Nizozemcem. A »pobesneli Max« se je trdno odločen vrniti na vrh skupne razvrstitve.»Lewis je na zadnjih dveh dirkah osvojil precej točk in se znova prebil predme. Tudi v Spaju pričakujem, da bo Mercedes zelo hiter, nam pa proga zaradi dolgih ravnin v preteklosti ni bila ravno pisana na kožo. A tudi mi smo, kar zadeva končno hitrost, naredili korak naprej, kaj to dejansko pomeni, pa bomo videli na dirki,« razmišlja Verstappen, ki si zaradi napovedanih spremenljivih razmer ne beli glave: »Vseeno mi je, ali dirkam na suhi ali mokri stezi.«Nizozemski zvezdnik, ki ga bo na tribunah spet spodbujalo ogromno rojakov, je že večkrat dokazal, da se znajde v vseh razmerah. To je – kot je poudaril Red Bullov svetovalec za motošport– ob izjemni stanovitnosti njegova velika prednost. »Prav vsi so zelo nadarjeni, toda neverjetna hitrost, ki jo je že kot otrok kazal v spremenljivih razmerah, me je navdušila in hkrati prepričala,« 78-letni Avstrijec razkriva, kaj je pretehtalo, da je podpisal pogodbo s takrat 16-letnim Verstappnom.»Že na prva pogajanja, ki so trajala poldrugo uro, se je odlično pripravil. To je bil eden od najdaljših pogovorov, kar sem jih imel s katerim od dirkačev. Točno je vedel, kaj si želi imeti in postati,« je še zaupal eden od vodilnih mož pri »rdečih bikih«, ki so včeraj za eno sezono podaljšali sodelovanje s št. 2, Mehičanom