Živa Dvoršak in Luka Lukić bronasta med sredozemsko elito

Živa Dvoršak in Luka Lukić sta osvojila bronasto kolajno v mešanih strelskih ekipah na sredozemskih igrah v Oranu v Tuniziji. Na 10 m z zračno puško sta s 16:12 premagala Hrvata Valentina Guština in Mirana Maričića.

Dvoršakova in Lukić sta bila v kvalifikacijah četrta (624,9 kroga), druga slovenska ekipa, Klavdija Jerovšek in Jure Sočič, pa je bila 12. (620,5)

To je tretja kolajna slovenskih strelcev na SI, Dvoršakova in Lukić sta bronasti odličji osvojila že v posamičnih preizkušnjah v isti disciplini, na ekipni tekmi za bron pa sta vodila skoraj od začetka do konca dvoboja.

Pod do brona v vojaškem strelskem centru na obrobju milijonskega Orana sta opravila na strelskih mestih F in G. Po prvi seriji je Hrvaška vodila z 2:0, po drugi je bil izid izenačen (2:2), po tretji pa je Slovenija vodila s 4:2 in imela odtlej dvoboj povsem pod nadzorom.

Živa Dvoršak se je odlično znašla tudi pri ekipnem streljanju. FOTO: Facebook/OKS

Hrvata sta nato oba ustrelila le 9,9, Dvoršakova 10,6, 10,4 pa Lukić za 6:2 ter prednost z 0,2 kroga razlike v peti seriji še povišala za dve točki. Prav taka je bila razlika v šesti seriji, ko so po zaostanku z 2:10 Hrvatje zaprosili za premor.

A to razmerij na strelišču ni spremenilo 0,7 točke razlike je v sedmi seriji prineslo vodstvo Slovencema z 12:2. Šele v osmi seriji sta Hrvata osvojila novi točki, štiri pa sta dodali še v naslednjih dveh, ki sta ju dobila s po 0,7 kroga prednosti za znižanje na 8:12. Po premoru, ki ga je zahtevala slovenska vrsta, sta Dvoršakova in Lukić dobila 11. serijo z 0,7 točke prednosti in povedla s 14:8.

Za zmago bi moral Lukić zadeti 10,8, kar mu ni uspelo (10,4) in po izidu 10:14 sta imela Slovenca novo priložnost za zmago. V trinajsti seriji je prvi ustrelil Maričić 10,5, 10,5 Dvoršakova, 10,5 Guštinova, 10,4 pa Lukić in zaradi izenačenja v seriji je bil skupni izid 15:11.

Slovenca sta za bron potrebovala le še eno točko. Tudi v štirinajsti seriji je Maričić ustrelil prvi za 10,6, Dvoršakova in kmalu nato Guštinova pa po 9,9 kroga. Lukić je za konec zadel 10,6 kroga in odločil dvoboj.