Živi Dvoršak bronasta kolajna v Alžiriji

Slovenska strelka Živa Dvoršak je na sredozemskih igrah v alžirskem Oranu osvojila tretje mesto v finalu na 10 m z zračno puško. Klavdija Jerovšek je zasedla šesto mesto.

Slovenki sta zelo dobro začeli tekmo, Dvoršakova in bila po prvih petih strelih tik za najboljšimi, tudi po desetih je bilo tako, ko je bila Dvoršakova četrta, peta pa Jerovškova. Dvoršakova je po tretji seriji eno mesto pridobila, enega pa je Jerovškova izgubila. Slednja je končala tekmovanje po četrti seriji na šestem mestu.

Dvoršakova si je tedaj delila drugo mesto in bila po naslednji seriji tretja. V konkurenci za zlato sta potem ostali le še Srbkinja Teodora Vukojević in Francozinja Oceanne Marianne Muller. Slednja je vodila z 10:0 in po manjšem zasuku Srbkinje slavila zmago s 16:6.

Zgodnje dopoldne je na vojaškem strelišču na obrobju milijonskega Orana prinesel olajšanje v slovensko strelsko vrsto, saj sta si obe predstavnici zagotovili boj za kolajne. Dvoršakova je bila v kvalifikacijah četrta, Jerovškova pa peta.