Zmage slovenskih profesionalcev, uspešen tudi junak resničnostnih šovov

Na boksarski prireditvi na Ptuju so vsi trije slovenski profesionalci slavili zmage. Andrej Baković (do 69,85 kg) je v drugi rundi prisilil k vdaji Jasmina Dananovića iz BiH, Aljaž Venko (72,574 kg) je premagal Čeha Josefa Lacino, Edin Sejdinović (do 69,85 kg) pa je s tehničnim nokavtom v drugi rundi ugnal Srba Krsta Zuvića.

Najizkušenejši slovenski boksar Baković je tako dosegel že 13. zaporedno zmago, prvo po poškodbi levega kolena, ki so mu ga operirali septembra lani. »Za mano je operacija, dolg premor in lani tudi ena dobra stvar – rojstvo otroka.« je povedal 32-letni Ljubljančan, ki upa, da bo imel v letošnjem poletju še dve borbi. Baković je Dananoviću, ki ima v svoji statistiki tudi 16 zmag in 2 neodločena izida), zadal 19. poraz.

Prepričljivo je zmagal tudi Aljaž Venko. FOTO: Tadej Regent/Delo

Venko je vpisal peto zmago (ima tudi po en neodločen izid in poraz), Lacina pa je še drugič ring zapustil sklonjene glave. »Ko boksaš v dvorani, v kateri treniraš, je občutek prav poseben. Vzdušje je bilo tokrat enkratno,« je poudaril 28-letni Konjičan.

Sejdinović, ki je Zuviću prizadejal drugi zaporedni poraz, pa se je v svojem drugem profesionalnem dvoboju veselil prve zmage. »Ker sem vedel, da sem v prvi rundi ranil Krsta, sem v drugi pritisnil nanj in ga tako prisilil k vdaji,« je pojasnil 25-letni Mariborčan, ki je – tako kot Baković – član ljubljanskega Tivolija.

Pred profesionalnimi obračuni sta bila v nabito polni dvorani Campus na sporedu dva dvoboja v olimpijskem boksu. V prvem je Haris Beširević premagal Aleksandra Jovanoviča, v drugem pa je bil Nejc Petrič boljši od Arberja Elshanija.

V zadnjem nastopu večera pa sta se udarila Franko Bajc, zmagovalec lanskega Exatlona in Kmetije 2018, ter youtuber Pero Martić. Po razburljivem obračunu, v katerem ni manjkalo dobro zadetih niti močno zgrešenih udarcev, je pokal za zmago visoko v zrak dvignil Bajc.