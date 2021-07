Zmaknili uro, vredno 55.000 evrov

Dogajanje pred in na stadionu Wembley ob finalu evropskega nogometnega prvenstva med Italijo in Anglijo je v Veliki Britaniji poskrbelo za številne ostre odzive, danes pa so razkrili še en primer nasilnega vedenja. Dirkaču formule 1 Landu Norrisu so po finalu v ropu ukradli dragoceno ročno uro. Razočaranje Angležev na igrišču po finalnem porazu z Italijo so zasenčili številni incidenti, tudi nasilen vdor skupine navijačev brez vstopnic na Wembley ter poškodbe policistov in redarjev, ki so se spopadli z nasilneži.



Zdaj so v Londonu razkrili še eno ne preveč spodbudno novico, povezano s finalom: moštvo formule 1 McLaren je sporočilo, da so njihovega dirkača Landa Norrisa, ko se je po tekmi vračal k avtomobilu, oropali in mu ukradli ročno uro znamke Richard Mille, vredno 55.000 evrov. Ekipa je sporočila, da je bil 21-letnik, ki ga ta konec tedna čaka dirka na domačem Silverstonu, pretresen, a je v dogodku na srečo ostal nepoškodovan. Dogodek že preiskuje policija, zato v ekipi niso razkrili več informacij. Londonska policija je v izgredih ob tekmi sicer aretirala 53 oseb.

