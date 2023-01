Tudi Anže Kopitar opozoril nase v kalifornijskem derbiju

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih v severnoameriški ligi NHL kot kapetan vodi Anže Kopitar, so v kalifornijskem derbiju v domači dvorani slavili zmago. Kralji so s 4:3 premagali San Jose Sharks, Kopitar pa je v 18:45 minute na ledu k zmagi prispeval podajo v uvodni tretjini pri zadetku Adriana Kempeja za 1:0.

Naslednjič v akcijo v nedeljo zjutraj

Tokrat so se poleg Kempeja, ki je po podajah Kopitarja in Quintona Byfielda domačo ekipo popeljal v vodstvo, med strelce za kralje vpisali še Byfield s svojim prvim golom v sezoni, Gabriel Vilardi in Drew Doughty.

Kralji so ta čas na tretjem mestu zahodne konference za vodilnimi Dallas Stars in Vegas Golden Knights. Vse tri ekipe imajo sicer enako število točk - 56 -, vendar so kralji odigrali več tekem. Naslednja tekma kralje čaka v nedeljo ob 4.30, ko bodo gostili New Jersey Devils.