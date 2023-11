Marcel Rodman in Edo Terglav zdaj glavna trenerja

Hokejisti Olimpije so v tej sezoni zlasti na tujem večkrat presenetili favorite in tako je bilo tudi pred dnevi v Beljaku, ko je domače moštvo vodilo že s 4:1, pa proti zmajem izgubilo s 4:6. Razočaranju gostiteljev ni bilo konca, klubsko vodstvo pa je v današnjem dopoldnevu takoj ukrepalo in Marcelu Rodmanu, doslej prvemu sodelavcu Roba Dauma, namenilo vlogo glavnega trenerja.

Daum je tako odpuščen, Rodman pa se je tako po vlogi najbolj odgovornega na klopi Jesenic in Miskolca znašel pred izjemnim izzivom vodenja uglednega avstrijskega kluba v ICEHL. »Ponosen sem in hvaležen klubu, ki sem ga v dobrih dveh letih spoznal in videl, da je vrhunsko organiziran. Takoj bo treba pristopiti k delu,« je poudaril 42-letnik.

Edo Terglav, selektor slovenske hokejske reprezentance, zdaj vodi tudi Grenoble. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Leto starejši Edo Terglav, sicer v tej sezoni novi selektor slovenske hokejske reprezentance, pa je v francoskem prvenstvu pri Grenoblu kot glavni trener nasledil finskega strokovnjaka Jyrkija Aha. »Rezultati v zadnjem času niso bili na želeni ravni, zato smo se poslovili od dosedanjega glavnega trenerja. Zdaj bosta moštvo vodila Edo Terglav in naš menedžer Jean Francois Dufour, ki sta v preteklosti že delala skupaj,« so zapisali pri klubu.