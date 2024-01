Na tivolskem ledu od 0:1 do 5:1

V 36. kolu ICEHL so hokejisti SŽ Olimpije nadaljevali niz učinkovitih predstav in premagali Graz99ers s 5:1 (0:1, 4:0, 1:0). Z zanesljivim uspehom so se Ljubljančani trdno zasidrali na 10. mestu, ki še vodi v kvalifikacije za končnico, obenem pa so se povsem približali 9. Vorarlbergu.

Po zaostanku z 0:1 so prešli v vodstvo z goloma Jake Sodje in Marisa Bičevskisa, nato pa je stopil v ospredje razpoloženi Miha Zajc in zabil tri zadetke.

Naslednjo tekmo bo SŽ Olimpija odigrala v soboto na Dunaju proti ekipi Vienna Capitals, 12. na lestvici.