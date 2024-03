Olimpija obdržala vladarsko žezlo

V nadaljevanju preberite:

Hokejisti SŽ Olimpije so potrdili vlogo favoritov v domačem hokejskem prvenstvu in osvojili šampionsko lovoriko s skupnim izidom v finalu proti SIJ Acroniju Jesenicam s 4:0. Tokrat so v Podmežakli pred 2500 gledalci zmagali z 2:0. Koga od znanih hokejskih obrazov smo srečali v dvorani? Kje na tujem sta bila v zadnjih dneh predsednik in generalni sekretar HZS, Matjaž Rakovec in Dejan Kontrec? Kakšna je nova zgodba Marcela in Davida Rodmana? Zakaj je jeseniški kapetan Gašper Glavič pri 26 letih sklenil športno pot? In zakaj je Olimpijin kapetan Žiga Pavlin posebej pohvalil železarje?