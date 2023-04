Prvega zmagovalca so dočakali v Las Vegasu

Hokejisti Vegas Golden Knights so v prvem krogu končnice NHL premagali Winnipeg Jets s 4:1 in se s 4:1 v zmagah prebili v naslednji krog. V njem se bodo merili z boljšim iz dvoboja med Edmontonom in Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Slednji pred sobotno tekmo v seriji zaostajajo z 2:3 v zmagah.

Vegas je postal sploh prva ekipa v tej sezoni, ki si je že priigrala drugi krog. Eden najzaslužnejših za odločilno zmago je bil Chandler Stephenson, ki je zadel dvakrat, prvič že po 50 sekundah.

Vegas, ki je vstopil v ligo NHL v letu 2018 in takoj prišel v finale Stanleyjevega pokala, ima zdaj razmerje zmag in porazov v končnici 42:29. K tej 42. zmagi je velik delež prispeval tudi Mark Stone z golom in dvema podajama, enkrat pa je zadel tudi William Karlsson. Svoje delo je v vratih dobro opravil Laurent Brossoit s 30 obrambami. Ob koncu tekme ga je premagal le Kyle Connor.

Sicer pa v vzhodni konferenci Toronto Maple Leafs in New Jersey Devils vodita s po 3:2 zmagah. Toronto je imel priložnost, da se z zmago že zavihti v drugi krog, a ga je v gosteh ugnala ekipa Tampa Bay Lightning s 4:2. New Jersey je prednost domačega ledu izkoristil za zmago s 4:0 proti New York Rangers. Za napredovanje potrebuje še eno zmago.

V Torontu se je Tampa, ki bo gostila naslednjo tekmo, obdržala v igri, potem ko je Michael Eyssimont z golom in podajo pomagal k slavju zasedbe s Floride. Takšen strelski izkupiček je imel tudi Anthony Cirelli, zadela pa sta še Nicholas Paul in Alex Killorn. Andrej Vasilevskij je zbral 28 obramb. Šest več jih je pri Torontu vpisal Ilja Samsonov, medtem ko sta gola za domače prispevala Morgan Rielly in Auston Matthews, dve podaji pa je imel John Tavares.

Toronto se v drugi krog končnice ni prebil vse od leta 2004, lani ga je v prvem krogu ustavila prav Tampa.

Hokejiste New Jerseyja (v rdečih dresih) v lokalnem derbiju proti New York Ranegers le še zmaga loči od napredovanja. FOTO: Ed Mulholland/Usa Today Sports/Reuters

V New Jerseyju so domači navijači videli zanesljivo zmago »peklenščkov«, ki so po slabem začetku serije in dveh zanesljivih porazih (1:5) poskrbeli za preobrat in jih zdaj le še zmaga loči od napredovanja.

Prvo ime tokratne tekme je bil Erik Haula z dvema goloma in podajo, Dawson Mercer je dodal po gol in podajo, 22-letni novinec Akira Schmid je ustavil 23 strelov, skupaj pa v tej seriji 80 od 82. Schmid je v vratih zamenjal Viteka Vatečeka, ki je na prvih dveh tekmah dobil devet golov iz 52 strelov.

»Nocoj smo naredili veliko dobrih stvari in tako moramo tudi nadaljevati. Vedeli smo, da če izkoristimo našo hitrost, bo to naša prednost. To nas dela nevarne za tekmece,« je pojasnil kapetan New Jerseyja Nico Hischier.

Igor Šesterkin je obranil 39 strelov pri gostih, ki so na zadnjih treh tekmah dosegli le dva gola, dobili pa so jih devet. V igri bodo poskusili ostati v noči s sobote na nedeljo pred domačimi privrženci v Madison Square Gardnu.