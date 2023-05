Risi z dvema zmagama iz Budimpešte

Za slovo od tridnevnega dela priprav v Budimpešti so se naši risi pomerili z Madžari in po sredini gladki zmagi s 4:0 tokrat slavili uspeh s 4:2 (2:1, 0:1, 2:0; Tomaževič 10., Drozg 18. PP, Čimžar 58., Gregorc 59. EN).

Sodeč po uvodnih minutah so misli uhajale k še eni gladki zmagi slovenskih hokejistov, obenem pa je bilo jasno, da se Madžari pred 7500 gledalci v veličastni večnamenski dvorani, ki so jo odprli za lanski rokometni euro, ne bodo kar tako vdali.

Risi na SP 2023 Vratarji: Luka Gračnar, Gašper Krošelj, Žan Us. Branilci: Aljoša Crnović, Kristjan Čepon, Blaž Gregorc, Aleksandar Magovac, Bine Mašič, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik, Miha Štebih. Napadalci: Tadej Čimžar, Jan Drozg, Žiga Jeglič, Anže Kuralt, Luka Maver, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, Robert Sabolič, Nik Simšič, Rok Tičar, Blaž Tomaževič, Jan Urbas, Miha Verlič, Miha Zajc.

Toda dejansko je bila Slovenija, ki je ni zmedlo madžarsko vodstvo z 1:0 na polovici uvodne tretjine, bolj prepričljiva in zabila dva gola ter v teh prvih 20 minutah sprožila več strelov (15:9). Toda v nadaljevanju ni šlo po želenih slovenskih notah. Risi so si privoščili preveč izključitev, se zato pogosto branili, izid 2:2 po koncu druge tretjine pa niti ni razkrival domače aktivnosti v strelih – 18:9.

»Takrat nas je selektor v odmoru pred zadnjo tretjino opozoril na številne spodrsljaje in pri tem imel prav. Strnili smo svoje vrste ter se zbrali,« je poudaril izkušeni branilec Žiga Pavlin, s katerim bomo poseben pogovor objavili v prihodnjih dneh.

Dejansko pa je bila Slovenija pred glasnimi madžarskimi gledalci v zadnji tretjini za razred boljša od gostiteljev in takšno igro tudi kronala z novo zmago, 6. v tem pripravljalnem obdobju. Do svetovnega prvenstva, ki se bo na Finskem in v Latviji začelo 12. t. m., se bo pomerila še z Dansko, v torek v Københavnu.

Po tekmi je selektor Matjaž Kopitar objavil končni seznam potnikov za svetovno prvenstvo. Med njimi ni več branilca Nejca Stojana ter napadalcev Mihe Beričiča in Gregorja Koblarja.