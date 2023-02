Slovo zmajev z (ne)srečno sedmico v mreži

Hokejisti Olimpije so odigrali še zadnjo tekmo v tej sezoni regionalne hokejske lige ICEHL. V nedeljo so v Italiji proti Pustertalu, ki se na lestvici nahaja le mesto višje od Ljubljančanov, doživeli še skupno 35. poraz in končali na predzadnjem 12. mestu. Za zmaji so na zadnjem mestu zaostali le hokejisti Vorarlberga. Že nekaj časa pa je bilo jasno, da se Olimpiji ne bo uspelo uvrstiti med prvih desetih ekip, ki napredujejo v končnico.

Glede na to, da so se Ljubljančani v zadnjih tednih odločili za pomladitev ekipe in se odrekli večini tujcev, tudi v nedeljo proti neposrednemu nasprotniku na lestvici ni bilo visokih pričakovanj. Domačini so hitro na začetku dvoboja povedli, ko so izkoristili zgodnjo igro z igralcem več na ledu in je zadel Olivier Archambault. Olimpija se je nato do konca prve tretjina borila in bila enakovreden nasprotnik, a do zadetka ni prišla.

Pustertal : SŽ Olimpija 7:2 (1:0, 4:1, 2:1) Dvorana Intercable, gledalcev 2135, sodniki: Piragić, Sternat (glavna), Seewald, Snoj. Strelci: 1:0 – Archambault (Ahl, 2.), 2:0 – Hannoun (Harju, Spencer, 21.), 3:0 Ege – (Archambault, 24.), 4:0 – Harju (Hannoun, 26.), 4:1 – Zajc (32.), 5:1 Catenacci (Ahl, Spencer, 35.), 5:2 – Sodja (Šturm, 42.), 6:2 – Harju (Hannoun, 43.), 7:2 – Andergassen (Deluca, Roy, 56.). Kazenske minute: Pustertal 8, SŽ Olimpija 8 minute.

Tudi drugo tretjino so Italijani odprli eksplozivno in po vsega 22 sekundah podvojili prednost, ko je zadel Dante Hannoun. Le tri minute zatem je bil za 3:0 natančen še Wyatt Dale Ege.

A zadetkov v tej tretjini še ni bilo konec. Po dobrih petih minutah so hokejisti Pustertala vodili že s 4:0 po golu Pera Johana Harjuja. Nato je do prvega zadetka prišla tudi Olimpija, ko je Miha Zajc znižal zaostanek. Toda domačini so bili v drugi tretjini zelo natančni in prednost štirih zadetkov hitro obnovili. Za 5:1 je zadel Daniel Catenacci.

Tudi zadnja tretjina je postregla s hitrima zadetkoma. Jaka Sodja je najprej po slabih dveh minutah znižal na 2:5, štirideset sekund kasneje pa je še drugič na tekmi zadel Harju. Pet minut pred koncem dvoboja je še zadnji gol za domačine dosegel Raphael Andergassen.

Liga ICEHL se bo zdaj nadaljevala s končnico. Prvih šest ekip je neposredno že uvrščenih v četrtfinale, medtem ko bodo ekipe od 7. do 10. mesta igrale v tako imenovani predkončnici, po kateri bosta znana še preostala četrtfinalista. Ta dvoboja se bosta igrala na dve dobljeni zmagi, od četrtfinala naprej pa moštva igrajo na štiri zmage.

Graz99ers zadnji udeleženci kvalifikacij za končnico

Znana je šesterica klubov, ki si je neposredno zagotovila končnico, pa tudi zadnja ekipa, ki je še ujela dodatne kvalifikacije za nadaljevanje sezone. Že pred zadnjim kolom je bila znana šesterica, ki ima končnico že zagotovljeno. Prvi po rednem delu je Bolzano, drugi Salzburg, tretji Innsbruck, nepsoredno vstopnico pa imajo še beljaški VSV, celovški KAC in šesta dunajska Vienna Capitals.

Tudi tri mesta za ekipe, ki se bodo v dodatnih kvalifikacijah borile za še zadnji vstopnici za končnico, so bila že oddana, zasedli so jih Linz, Fehervar in Asiago. Odprt je bil le še boj za zadnje, deseto mesto, kjer je imela pred zadnjim kolom ekipa iz Gradca točko prednosti pred Pustertalom.

V današnjih tekmah je Graz99ers igral z zadnjim Vorarlbergom, Pustertal pa s SŽ Olimpijo. Razplet teh tekem je zadnjo vstopnico za kvalifikacije za končnico prinesel graški zasedbi. Dodatne kvalifikacije po sistemu na dve zmagi bodo potekale 28. februarja ter 3. in 5. marca, četrtfinale se bo nato začel 7. marca.