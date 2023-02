Napake usodne za Ljubljančane

Hokejisti SŽ Olimpije so po sobotni zmagi na Dunaju doživeli nov poraz. V tekmi 47. kroga ICEHL so namreč po podaljšku z 2:3 (0:1, 1:1, 1:0; 0:1) izgubili z igralci moštva Graz 99ers.

Ljubljančani so na današnji tekmi lovili praktično zadnji vlak za podaljšanje upanja na uvrstitev v končnico. Prav Gradec je namreč ekipa, ki je na zadnjem rešilnem mestu za nadaljevanje sezone. A poraz, četudi s točko za podaljšek, pomeni, da so zdaj možnosti za preboj na deseto mesto bolj kot ne le še teoretične. Graz 99ers ima namreč 48 točk, Olimpija pa 37.

Zeleno-beli so se tokrat hitro znašli v zaostanku, saj so gostje prešli v vodstvo že v drugi minuti. V nadaljevanju so bili Ljubljančani za odtenek boljši, vendar v uvodni tretjini niso dosegli gola. Zabili so ga na začetku druge tretjine, ko je uspešen nasprotni napad lepo zaključil Aleksandar Magovac. Toda gostje so bili dovolj zbrani v obrambi, obenem so znali izkoristiti napake gostiteljev; po eni od teh, ko so izgubili plošček v svoji tretjini, je Žan Us klonil še v 36. minuti.

V zadnji tretjini se je ponovila zgodba iz druge. Ljubljančani so sicer hitro zadeli v polno, ko je za izenačenje poskrbel Jaka Šturm, nato pa niso bili več dovolj natančni. Lepo priložnost za zadetek so imeli štiri minute pred koncem ob kazni na graški strani, vendar niso izkoristili številčne premoči, tako da je sledil podaljšek.

Tekmo je odločila še ena napaka na domači strani; Us je prvi poskus tekmecev še odbil, toda do ploščka je prišel slovenski reprezentant v dresu Gradca Ken Ograjenšek, ki je poskrbel za končnih 3:2.

Po reprezentančnem premoru, Slovenija bo naslednji teden igrala na turnirju v Bolzanu, se bo tekmovanje v ICEHL nadaljevalo 14. februarja, ko bodo zeleno-beli gostovali pri Bolzanu.