Zlati vitezi izločili Kopitarjeve krvnike

Znan je tretji udeleženec polfinala končnice severnoameriške hokejske lige NHL. Po Carolini in Floridi si je predzadnji krog bojev za Stanleyjev pokal zagotovila ekipa iz Las Vegasa. Zlati vitezi so s 4:2 v zmagah izločili Oilers, potem ko so v gosteh v Edmontonu zmagali s 5:2. Edmonton je v prvem krogu izločil Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja.

Edmontonu ni pomagalo niti dejstvo, da sta bila v vrstah kanadske ekipe najboljša strelca rednega dela sezone Connor McDavid in Leon Draisaitl.

Na šesti tekmi serije proti Vegas Golden Knights je blestel Jonathan Marchessault s tremi goli. Vse tri je zabil v drugi tretjini. Za zmagovalca sta zadela še Reilly Smith in William Karlsson. Za domači Edmonton sta zadela McDavid in Warren Foegele.

Moštvo iz Las Vegasa se je s četrto zmago uvrstilo v finale zahodne konference, kjer se bo srečalo z boljšim iz obračuna med Seattle Krakenom in Dallas Stars. V tej seriji je izid v zmagah poravnan na 3:3.

Za Oilers se je sezona spet končala pred finalom Stanleyjevega pokala. Na najpomembnejši domači tekmi sezone so gostitelji zgodnji zaostanek v prvih treh minutah spremenili v vodstvo z 2:1, a nato v drugi tretjini v dvorani Rogers Place dovolili hat-trick Marchessaultu.

Odlično delo v vratih gostov je opravil Adin Hill, ki je zaustavil kar 38 strelov na gol, Ivan Barbašev pa je zbral dve podaji za Golden Knights. Ekipa iz igralniške meke je bila v rednem delu najboljša v razvrstitvi zahodne konference.