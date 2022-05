Alberto Dainese presenetljivi junak šprinterske etape

Italijan Alberto Dainese je zmagovalec ravninske 11. etape kolesarske dirke po Italiji od Santarcangela di Romagne do Reggio Emilie (203 km). V ciljnem šprintu je ugnal Kolumbijca Fernanda Gavirio in rojaka Simoneja Consonnija. Rožnato majico je obdržal Španec Juan Pedro Lopez.

Je pa pri vrhu skupnega seštevka vseeno prišlo do spremembe, potem ko je tri bonifikacijske sekunde na letečem cilju osvojil Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Zmagovalec Gira pred tremi leti je tako s četrtega napredoval na drugo mesto, za vodilnim Lopezom (Trek-Segafredo) zdaj zaostaja za 12 sekund, prav toliko kot tretji Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates). Na četrto mesto je zdrsnil Francoz Romain Bardet (Team DSM) s 14 sekundami zaostanka za rožnato majico.

Edini preostali slovenski predstavnik Domen Novak (Bahrain Victorious) je v vlogi pomočnika pripeljal v cilj kot 138. z zaostankom 47 sekund. V skupnem seštevku ostaja 54. (+47:37).

Glavnina je tvegala

V današnji etapi je bilo od samega začetka jasno, da bo prišlo do zaključnega šprinta glavnine. Potem ko je 90 km pred ciljem ujela dva ubežnika, je nato v zadnji tretjini etape oz. 58 km pred ciljem zbežal Dries De Bondt (Alpecin-Fenix). Glavnina je sicer precej tvegala in ga ujela vsega kilometer pred ciljem.

Nato pa je v šprintu za slavje domačih privržencev kolesarstva poskrbel Alberto Dainese (Team DSM), ki je z veliko hitrostjo prehitel Gavirio (UAE Team Emirates), Consonnija (Cofidis) in druge favorizirane šprinterje. Ti so namreč napadli nekoliko prezgodaj in na koncu nemočno opazovali, kako jih je prehitel Dainese. To je bila tretja zmaga za 24-letnega Italijana, prva po več kot dveh letih.

V četrtek bo na sporedu razgibana etapa od Parme do Genove (204 km). Kolesarji bodo morali premagati 2600 višinskih metrov, vseeno pa ne gre pričakovati sprememb med najboljšimi v boju za rožnato majico.