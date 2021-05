Belgijski adut v ciljnem črtu ugnal domača asa

Belgijec Tim Merlier je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Italiji. Na poti od Stupinigija do Novare (179 km) je član Alpecin-Fenixa v ciljnem šprintu ugnal drugega domačina Giacoma Nizzola in tretjega, prav tako Italijana, Elio Vivianija. Obeh Slovencev, Mateja Mohoriča in Jana Tratnika v dresu Bahrain Victoriousa, ni bilo v ospredju.



To je bila ob debiju na tritedenskih dirkah že 13. zmaga v karieri za 28-letnega Belgijca in četrta letos. Nizzolo (Qhubeka ASSOS) je še desetič na domači pentlji zasedel drugo mesto, veteran Viviani (Cofidis) pa je v finišu ugnal povratnika na dirke najvišje ravni po devetmesečni kazni, Nizozemca Dylana Groenewegna (Jumbo-Visma). Zaradi skorajšnjega "srečanja" z ograjo v zaključku sta presenetljivo brez visoke uvrstitve ostala prvi šprinterski favorit, Avstralec Caleb Ewan (Lotto Soudal), in Kolumbijec Fernando Gaviria (UAE Team Emirates). Slovak Peter Sagan (Bora-hansgrohe) je bil peti.



Šprinterska etapa je potekala po ustaljeni praksi velikih tritedenskih preizkušenj v prvem tednu. Glavnina je takoj po startu pustila v beg tri kolesarje, ki jih je nato ujela dobrih 20 km pred ciljem med riževimi polji na poti do Novare.



V zaključku etape so nato v ospredje prišli šprinterski vlaki najhitrejših kolesarjev in obračunali za etapno zmago. V skupnem seštevku je po 20. mestu v rožnatem ostal domačin Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).



Še naprej na drugem in tretjem mestu sledita še en Italijan Edoardo Affini (Jumbo-Visma) in Norvežan Tobias Foss (Jumbo-Visma), le da je Ganna zaradi treh bonifikacijskih sekund prednost pred njima povišal na 13 oziroma 16 sekund. Na četrto mesto se je z dvema dodatnima sekundama prebil Belgijec Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step).



V ponedeljek bo na vrsti tretja etapa od Bielle do Canaleja (190 km). Preizkušnja bo nekoliko zahtevnejša kot današnja, a kljub štirim kategoriziranim vzponom v zadnjih 70 km bi moral biti to nov dan za šprinterje.

