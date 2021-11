Bernal stopil na oder in priznal napako: Bivšo punco imam zelo rad

Vse od konca oktobra je Kolumbija premlevala ljubezenske težave kolesarskega asa Egana Bernala in Marie Motas. Bernala so ob zabavi za noč čarovnic ujeli med poljubljanjem drugega dekleta. Ker je Motasova z instagrama umaknila vse njegove fotografije, so mediji, ki so poročali še o vsaj enem skoku čez plot v Dubaju, začeli špekulirati, da je njune zveze konec.

A skupaj sta se pojavila v znani restavraciji Isla Morada v okolici glavnega mesta Bogota, v oddaji Lo Se Todo pa so objavili posnetek Bernala, ki na odru Mario prosi odpuščanja.

»Najprej želim povedati, da je res škoda, ker motim to večerjo. Človek se sem običajno pride najest, toda ... Sem gor sem se moral povzpeti, da bi se javno opravičil, ker sem javno tudi 'zasral'. Gre za žensko, ki jo imam zelo rad, mojo bivšo punco Mafe Motas. Vem, da sem 'zasral', zato se želim opravičiti za vse, kar sem storil. Zelo jo imam rad in zelo sem ponosen nanjo,« je dejal zvezdnik Ineosa, ki se je nato s srčno izbranko tudi strastno poljubil, ko so zbrani gostje začeli vzklikati: »Poljub, poljub!«

Maria Fernanda Motas je sicer veterinarka, s katero je bil Bernal uradno v zvezi od decembra 2020. Družbo mu je delala tudi v Monaku, kjer poleg Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja prebiva še veliko znanih športnih parov. Tam je nastalo tudi nekaj lepih fotografij, skupnih z Bernalom sicer še vedno ni mogoče zaslediti ...