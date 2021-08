Bottas zelo hiter tudi na kolesu

Nad kolesarstvom ga je navdušila tudi srčna izbranka Tiffany Cromwell.” FOTO: Leonhard Foeger/AFP

Nad kolesarstvom se je že pred časom navdušil tudi. V ta šport, v katerem v zadnjih letih blestita slovenska asain, se je finski dirkač formule 1 zaljubil tudi zaradi svoje srčne izvoljenkeAvstralska kolesarka že vrsto let tekmuje na najvišji ravni, na nedavnih olimpijskih igrah v Tokiu si je, denimo, na cestni dirki prikolesarila 26. mesto, ciljno črto je – mimogrede – prečkala sedem mest za najboljšo slovensko reprezentantko. Minulo nedeljo sta se Valtteri in Tiffany skupaj udeležila makadamske preizkušnje v Steamboat Springsu.Bottas se je v svoji starostni kategoriji (od 31 do 39 let) na 100-kilometrski dirki s časom 3 ur, 14 minut in 28 sekund izkazal z drugim mestom, skupno pa je bil peti med več kot 500 tekmovalci. »Izjemno sem užival. Junakinja pa je bila znova tudi Tiffany, ki je v absolutni ženski konkurenci daljšo preizkušnjo (231 km) končala med deseterico (8. mesto),« je bil na svojo življenjsko sopotnico ponosen 31-letni Finec, v prejšnjih dveh sezonah z Mercedesom svetovni podprvak v formuli 1.V letošnjem prvenstvu Bottasu ne gre po načrtih in željah, saj po enajstih dirkah v skupni razvrstitvi zaseda četrto mesto, pri čemer ga od vodilnega moštvenega sotekmovalca Lewisa Hamiltona loči že 87 točk. Naslednja preizkušnja bo po poletnem premoru na sporedu 29. avgusta v Spa-Francorchampsu.