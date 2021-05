Carusu zmaga kariere, Bernalu bržkone Giro

Pol majice je Martinezove

Egan Bernal bo, kot kaže, jutri zmagi na Touru 2019 dodal še zmagoslavje na Giru 2021. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters



Bernal ni bil povsem miren

Jan Tratnik, ki se je izkazal z 2. mestom v 15. etapi na Zoncolanu, bo jutri končal svoj tretji Giro. FOTO: Luca Bettini/AFP

Čeprav je jutri na sporedu še 30-kilometrska sklepna vožnja na čas v Milanu, je epska 20. etapa Gira bržkone že odločila končni vrstni red na odru za zmagovalce. Le popoln polom lahko še prepreči zmagoslavje(Ineos), z etapno zmago kariere se je na 2. mestu močno utrdil(Bahrain Victorious),(BikeExchange) pa se je po krizi v ciljnem vzponu na Alpe Motta bržčas že sprijaznil s 3. mestom.V zadnji gorski etapi, v kateri so si v zadnjih 80 km drug za drugim sledili trije zahtevni vzponi s skupno višinsko razliko 4200 metrov, je bilo pričakovati napad od daleč, saj je bila to edina možnost, da bi rožnato majico še slekli z Bernalovih pleč. Pričakovati je bilo, da bo poskušal Yates, ki je v zadnjem tednu najbolj vztrajno manjšal zaostanek za kolumbijskim zvezdnikom.Vendar junak dneva ni bil Britanec, temveč ljubljenec domačih navijačev na tem Giru. Caruso ni skočil v klanec, temveč v spustu s prvega prelaza dneva na San Bernardino. Akcijo je na zaviti cesti proti dolini začela ekipa DSM, ki je šla v boj za etapno zmago. Bernalov Ineos ni želel tvegati, zato pa sta vse na kocko postavila Caruso in njegov pomočnik. Pospešila sta, ujela trojico iz ekipe DSM, nato še peščico ubežnikov v ospredju. S skupnimi močmi so Bernalu in druščini ušli za 40 sekund.Ker je Caruso pred etapo v skupnem seštevku na 2. mestu zaostajal 2:29, pri Ineosu ni bilo preplaha. Kolesarji najbogatejše ekipe na svetu so na čelu glavnine izenačili tempo napadalcev in poskrbeli, da se razlika med skupinama dobrih 50 km ni veliko spreminjala, vseskozi se je gibala med 30 in dobrimi 40 sekundami.To kajpak ni bila lahka naloga, Bernalovi pomočniki so za svojega kapetana dali vse od sebe in po končanem delu izginjali v ozadju, vendar njegova ključna moža nista obnemogla skoraj do konca. Španecje zrak rezal čez prelaz Splügen vse do vznožja 7 km dolgega ciljnega vzpona na Alpe Motta. Tu pa je vlogo Bernalovega telesnega stražarja spet prevzel, ki mu je mogoče pripisati polovico rožnate majice. Ta teden je svojega kolumbijskega rojaka trikrat rešil iz težav.V zadnji klanec je tokrat narekoval tako oster tempo, da nobeden od tekmecev ni niti pomislil na napad, še več, v zadnjih dveh kilometrih mu je lahko sledil samo še Bernal. Ineosu je ob brezhibni ekipni predstavi ušla samo etapna zmaga, ki pa jo je več kot zasluženo slavil Caruso.Tudi on je imel izjemnega pomočnika v Bilbau, ki je 6,5 km pred ciljem naposled omagal in svojega kapetana pustil v ospredju z Bardetom. Izkušeni Sicilijanec je brez težav opravil s Francozom in si prikolesaril uspeh kariere. Večni pomočnik z desetletnimi izkušnjami v svetovni seriji je pri 33 letih slavil šele svojo tretjo zmago, prvo na dirki najvišje ravni.Za nesrečni Bahrain Victorious, ki je zaradi padcev izgubil kapetana, pa je bila to druga etapna zmaga na tem Giru, ki ga bo kot kaže Caruso končal na 2. mestu. Proti Bernalu je danes pridobil pol minute in zaostaja bržkone nedosegljivih 1:59, proti Yatesu pa je danes pridobil 1:04 in gre v zadnjo etapo z zalogo 1:24 pred tretjeuvrščenim Britancem.»Nisem šampion, vendar je bil to moj šampionski dan,« je bil v cilju čustven Caruso. Bernal pa je razkril, da ga je med etapo skrbelo, da bi lahko prišlo tudi do preobrata na vrhu. »Prevevala so me različna čustva, strah me je bilo, da bom izgubil. Imel sem prave noge in izjemno močno ekipo, vendar je bil Caruso nevaren. Ko si je prikolesaril 40 sekund prednosti, sem se dobro počutil, vendar sem se bal, da bi zapadel v krizo, ob kateri bi lahko izgubil poldrugo minuto in bi bila vožnja na čas velika bitka. Tako pa imam pred njo dve minuti prednosti. Kljub temu se bom zadnje etape lotil na vso moč, nisem pričakoval, da bom imel toliko prednosti pred kronometrom, vendar se za zmagovalca ne bom razglašal do cilja,« je povedal 24-letni Kolumbijec, ki bo jutri v Milanu, kot kaže, zmagi na Touru 2019 dodal še zmagoslavje na Giru 2021.Edini preostali Slovenec na dirki(Bahrain Victorious), ki se je izkazal z 2. mestom v 15. etapi na Zoncolanu, se je čez zadnjo gorsko preizkušnjo dirke prebil na 64. mestu (24:06) in bo jutri v Milanu končal svoj tretji Giro.