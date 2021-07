Čez pet gora do vznožja Pirenejev

S spremljanjem v živo začnemo ob 12:30

Kar pet gorskih ciljev imajo danes pred sabo kolesarji, dva sta tretje kategorije in trije druge. Edini leteči cilj je na 76. kilometru. Premagati bodo morali 2900 višinskih metrov. Današnjo etapo bo prav gotovo odločil zadnji klanec Col de Saint-Louis, ki je dolg 4,7 kilometra, s 7,4-odstotnim naklonom.Idealen dan za pobeg večje skupine kolesarjev, ki se borijo za etapne zmage in ne za skupni seštevek. To bo še en težek dan za, ki pa je izjavil, da se počuti zelo dobro, oz. vsak dan bolje. Včeraj ni preveč trpel, varno in zadovoljno je prišel do cilja in za še en dan podaljšal bivanje v rumenem.Današnja etapa je neke vrste uvodnik v jutrišnjo pravo gorsko preizkušnjo s 4574 višinskimi metri, s kar tremi klanci prve in enim druge kategorije.