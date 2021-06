Chris Froome je dobil zeleno luč za dirko po Franciji

Kolesarska ekipa Israel Start Up je potrdila, da bo na letošnji kolesarski dirki po Franciji nastopil tudi Chris Froome. Štirikratni zmagovalec dirke pri 36 letih sicer ni v takšni formi, kot je bil v obdobju, ko je bil domala neprekosljiv, a mnogi menijo, da lahko izdatno pomaga svoji ekipi, v katero je letos prestopil iz vrst Ineosa.



»Jasno je, da ne morem dirke dobiti, s svojimi izkušnjami pa lahko veliko pomagam. Michael Woods je lahko zelo visoko in menim, da mu bo moja podpora v boju za vrh dobrodošla. Od nesreče na kriteriju Dauphine leta 2019 sem prevozil trnovo pot, a Tour je zame največja možna motivacija, čeprav se najbrž ne morem več potegovati za zmago,« je dejal Froome.



Froome je v profesionalni karavani že od leta 2007, je eden od sedmih kolesarjev, ki so zmagali na vseh treh največjih večdnevnih dirkah, Touru, Giru in Vuelti.



Letošnja dirka po Franciji se bo začela 26. junija v Brestu.

