Contador: Ne le dvojček, Pogačar lahko napade trojček Giro – Tour – Vuelta

Nekdanji španski kolesarski zvezdnik Alberto Contador, zdaj šef ekipe Polti-Kometa, je prepričan, da bo Tadej Pogačar letos poskusil spisati zgodovino, če mu bo uspel dvojček Giro – Tour: »Veste kaj, če bo Tadej uspešen in bo dobil tako Giro kot Tour, bo šel tudi na Vuelto in poskusil zmagati še tam. V to sem prepričan.«

Pogačar bi bil prvi, ki bi mu to uspelo – trojček je možen šele od leta 1995, ko je Vuelta spomladanski termin, ki se je držal Gira, zamenjala za jesenskega. Contador meni, da je ključ v močni ekipi: »Tadej bo potreboval res močno ekipo, če želi dobiti Giro in Tour, potreboval bo veliko pomoči na obeh dirkah. Ko sem jaz poskušal leta 2015, je bila Astana zelo močna, zato sem moral že 50 kilometrov pred ciljem sam pokrivati pobege in porabil veliko moči. Giro je zelo naporen, tudi če ti gre vse po načrtih. Prednost Tadeja bo njegovo dobro delovanje v hladnem vremenu, tega je na Giru vedno dovolj.«

Alberto Contador (v rožnatem) je bil nesporni kralj tritedenskih dirk svoje generacije. FOTO: Reuters

Contadorja utrujenost niti ne skrbi toliko, večjo prepreko za slovenskega šampiona vidi v konkurenci: »Ko sem poskušal jaz, sem bil star 32 let, Tadej jih ima le 25. Njegova največja težava bo Jonas Vingegaard, ki ima vsako podrobnost načrtovano do potankosti, je zelo konstanten. Trenutno sta na svetu le dva kolesarja, ki lahko dobita dvojček Giro – Tour: Jonas in Tadej.«