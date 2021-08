S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri

Današnja 14. etapa od Don Benita do vrha Pica Villuercasa je dolga 165.5 kilometrov, ima tri gorske cilje, enega 3. kategorije in dva 1., ter en leteči cilj in 3448 višinskih metrov. Prvi klanec je na 79. kilometru etape, je stopničast, tak, ki ga imajo kolesarji najmanj radi.Klanec na Puerto Berzacona je dolg 7.7 kilometra, povprečen naklon je 5.2-odstoten. Potem, ko bodo dosegli vrh, se ne bodo spuščali, ampak takoj sledi nadaljevanje proti Colladu de Ballesterosu, ki je dolg le 2.8 kilometra, ampak je zelo strm, njegov povprečni naklon je kar 14-odstoten. Sledi 13 kilometrov dolg spust po cesti, po kateri se bodo vzpenjali v cilj, le da bodo še podaljšali klanec za deber kilometer.Potem sledi 40 kilometrov hribovitega terena, na katerem ni niti malo ravnino, vseskozi se cesta dviga ali spušča. Zaključek je spet vzpon proti Colladu de Ballesterosu in še naprej do vrha Pica Villuercasa.Zaključni klanec je dolg 14.5 kilometrov, povprečen naklon je 6.5-odstoten, drugi del je težji od prvega, v drugem delu je povprečen naklon tudi 10-odstoten. Dan, ko ne smeš imeti slabega dneva.