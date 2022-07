Dan za bežanje pred Pogijem

Kandidatov za zmago pa je še veliko. Pogled na prvo deseterico, enajsterico (ker je Primož Roglič trenutno na 11. mestu), da hitro vedeti, da je edino, kar si kolesarji želijo, je slab dan v Alpah.

In slab dan vedno pride. Samo oblika in posledica slabega dne se razlikuje od kolesarja do kolesarja.

Tadej Pogačar ima samo 39 sekund prednosti pred, kot kaže, največjim izzivalcem, Jonasom Vingegaardom. Ampak, na tretjem mestu je z 1:17 bivši zmagovalec Toura Geraint Thomas, samo 8 sekund več zaostaja za mnoge največja Pogačarjeva nevarnost Adam Yates.

Deseta etapa je na vrsti po dnevu počitka. Torej ubežniki, baroudeurji so pripravljeni na napad. Poskušali bodo tisti, ki so še v boju za pikčasto majico, tisti, ki jim gre na letošnjem Touru to že dobro od nog, in vsi tisti, ki jim še ni uspelo. Med slednjimi je prav gotovo Matej Mohorič. Zdaj ima že zajeten zaostanek in prav gotovo ga bodo favoriti izpustili z vajeti. Ne verjamem pa, da se bo lahko med ubežnike pomešal tudi Jan Tratnik, saj ga kapetan moštva Damiano Caruso zagotovo nujno potrebuje ob sebi.

Etapa je na papirju označena kot hribovita. Premagati bodo morali štiri gorske cilje. Prvi sodi v 4. kategorijo, drugi v 3., treji spet v 4., zaključni, ki pelje vse do cilja, sodi v 2. kategorijo. Štart je v Morzinu, cilj na vrhu klanca Megeve. Zaključni klanec je dolg kar 21 kilometrov. Prvih 14 kilometrov nima več od 4-odstotne klančine, potem pa sledi 7 kilometrov strmejšega odseka, prek 7 odstotkov. Spomnimo se, leta 2020 je na dirki po Dofineji Rogličev pomočnik Sepp Kuss na tem klancu soliral vse do zmage na Megeve.