Dirkali bomo, kot da še nikoli nismo imeli rumene majice

S Pogijem med prvimi na startu

Tadej Pogačar in Andrej Hauptman sta skupaj prehodila pot do zmagovalnega odra na Elizejskih poljanah. FOTO: Uae Emirates

Ključnih sedem etap

Klanci in vročina niso na Pogijevi strani

Prve štiri v Bretanji bodo najhujše, nervoza bo izjemna, nestrpnost neskončna, bitka za vsak centimeter pregretega asfalta. FOTO: Jure Eržen/Delo

Najprej služba, potem družba

Letošnji Tour se je vrnil na svoj tradicionalni datum. Torej spet v vroči julij. Vročina pa ni najboljša prijateljica Tadeja Pogačarja, branilca rumene majice. Prva sobota v juliju je tradicionalno namenjena za start največjega kolesarskega spektakla na svetu in največje vsakoletne športne prireditve na svetu. Lani je dobila slovenski podpis: prvo in drugo mesto sta zasedla Slovenca in še en Slovenec je bil dvakrat drugi v etapah. Je to mogoče ponoviti?Vsi komentarji tujih športnih častnikov trobijo v isti rog: nihče ne more ogroziti ponovitve dvoboja Pogačar – Roglič. Slovenska zvezdnika pa sta že krepko naveličana poveličevanja in odgovarjata, da Tour ni slovenski dvoboj, na startu je skoraj dvesto kolesarjev, ki bodo naredili dirko najtežjo ali najnevarnejšo ali čisto drugačno od vseh drugih.»S Pogačarjem sva si ogledala pet ključnih etap letošnje dirke. Sama sva šla, nihče naju ni motil, opravila sva želeno in se potem odpravila na skupne višinske priprave v Sestriere,« je pred odhodom na start v Brest povedal, ki bo tudi na letošnji dirki eden izmed športnih direktorjev ekipe UAE. Posebej bo skrbel za Pogačarja in bo tudi zaslužen za morebitno ponovitev lanskega uspeha, tako kot bo odgovoren za morebitni spodrsljaj. »Ne, ne bomo branili rumene majice, ampak bomo dirkali, kot da je nikoli nismo imeli. Seveda, če govorimo v tekmovalnem smislu. Rumena majica iz leta 2020 bo vedno naša, na to smo ponosni in zato bomo naredili vse, da ne bo edina,« je še dodal.Iz teh besed je jasno prepoznati trenut­no stanje v ekipi, ki poka od samozavesti in moči. Letos bodo v moštvu UAE tako močni kolesarji, da niti izvrstnini dobil mesta, čeprav je vso sezono podredil pripravam za pomoč Pogačarju na poti k drugi rumeni majici.»Ekipa se je tako odločila. Jan ostaja doma, ker menimo, da so drugi le nekoliko bolje pripravljeni. Jan ima res veliko konkurenco v ekipi. S prihodomše toliko večjo in prav on bo tudi lovec na etapne zmage, tako kot. Ne, moja beseda, koga bi imel najraje ob Pogiju, ni bila odločilna. Šlo je za sklep celotnega klubskega strokovnega odbora. Jan je to prenesel profesionalno, je pameten kolesar in ve, kakšno je življenje v vrhunskem kolesarstvu. Občudovali ga bomo na Vuelti in letošnja španska dirka utegne biti hudičevo zanimiva, saj so na startni listi še odmevnejša imena kot na Touru,« je Hauptman pojasnil odločitev glede Polanca.S Tadejem Pogačarjem sta pohitela z odhodom na start Toura. Že v ponedeljek, takoj po državnem prvenstvu v Kopru, sta napolnila kovčke in odletela v Brest. Prve štiri etape bodo v severni pokrajini Bretanja, peta pa v Changéju, na skrajnem severozahodu Francije. Tja sta šla pogledat traso kronometra, ki je nista utegnila med pripravami. V peti etapi je prvi kronometer, ki bo dolg 27,2 kilometra. Hauptman pravi, da bo ta zagotovo izpostavil glavne favorite, saj spada med daljše, pa tudi konfiguracija terena, ceste je precej valovita.Če bo še vetrovno, kar je v tistem koncu Francije skoraj stalnica, bo izredno težko. »Nujno je opozoriti, da se bo že v uvodnih etapah videlo, kdo je kdo na letošnji pentlji. Prva in druga imata cilj na zahtevnem, niti ne tako kratkem klancu. V prvi je zaključni klanec dolg tri kilometre, v drugi dva. Prva etapa je dolga 198 in druga 183 kilometrov, kar pomeni, da sodita med najdaljše na letošnji dirki. Težko bo, Bretanja je polna zank. Tudi tretja etapa je dolga kar 183 kilometrov in četrta pred kronometrom je na papirju sicer sprinterska, na cesti pa zelo valovita in zahtevna,« opozarja Hauptman.Andrej Hauptman opozarja na peto, deveto, enajsto, petnajsto, sedemnajsto, osemnajsto in predzadnjo dvajseto etapo. V tej predzadnji čaka kolesarje 30 kilometrov dolg kronometer. Zastrigli ste z ušesi? Spet predzadnji dan kronometer? Gorski? Odgovor je da, vendar ni gorski, bolj kot ne raven s »hupserčki za preletet, ampak je dolg 30 kilometrov«. Ob pre­branem se vprašanje ponuja kar samo: je to revanša dvoboja Roglič-Pogačar? Mu bo Roglič vrnil milo za drago? Andrej Hauptman se s tem ne obremenjuje, pravi, da so to puhlice za medije, da so že vsi siti takšnih vprašanj.Prepričan je, da je letošnja trasa Toura speljana tako, da bo zadnji kronometer le še potrditev zmage najboljšega. »Deveta etapa s ciljem v Tignesu, 2100 metrov nad morjem, pa niti polovica Toura ni. Preden se povzpnejo na Tignes, jih čaka zloglasni Col de Pre, klanec, ki je v kolesarskem svetu podčrtan s črno barvo. Ta etapa bo huda. Potem sledi enajsta, dvakrat v eni etapi na plešasto goro, goro vetrov, Mont Ventoux, dvakrat! Prvi vzpon je dolg 22 kilometrov in drugi 16 kilometrov! Brez klicajev ne gre,« je zaskrbljeno povedal Hauptman.»Če bo peklensko vroče, tako kot zna biti samo na Touru, bo za Pogija še težje. Ne skrivamo, da je boljši, bolj kot je hladno, in slabši v vročini. Ampak do zdaj je tudi znal vse skupaj spreobrniti sebi v prid. Spomnimo se januarske pripeke na dirki v Združenih arabskih emiratih. Prišel je tako kot večina drugih kolesarjev iz hlad­nega objema Evrope in zmagal. Vemo, Tour ni ničemur podoben, Tour je samo Tour.Dolge, neskončne etape, z dolgimi neskončnimi klanci, pri nenormalnih dnevnih temperaturah,« razlaga Hauptman in dodaja: »Pogačar je izvrstno pripravljen, tako dobrih priprav ni imel še nikoli v svoji kratki profesio­nalni karieri. Prepričan sem, da ga od najboljšega nastopa v karieri loči samo še sreča, ki je prepotrebna v teh dneh. Ena okvara, padec, nesreča in vsega je lahko v trenutku konec. Vendar to je kolesarstvo in mi bomo naredili vse, da bo Pogi kar se da zaščiten pred vplivi, kjer sreča lahko pokaže hrbet.«Iz Hauptmanovih besed je mogoče razbrati, da letošnji Tour ne bo samo slovenski dvoboj. Vse ekipe so iskale rešitve, s katerimi lahko premagajo Slovenca. »Mi imamo svoje karte še v žepu. Na mizo jih bomo dali na cesti prve etape. Tour ni dvoboj, bolj se bojimo tekmecev, proti katerim se Pogačar še ni boril eden na enega. Rogličev način dirkanja smo naštudirali, vse vemo o njem, tako kot so vse ekipe preštudirale vsak Pogijev gib.Ravninske etape v narekovajih so na letošnjem Touru bolj nevarne kot vse gorske. Prve štiri v Bretanji bodo najhujše, nervoza bo izjemna, nestrpnost neskončna, bitka za vsak centimeter pregretega asfalta. Saj dežja in mraza ne bo, kajne? Škoda … Če bodo Pogačarja premagali, naj ga premaga Roglič. Potem bom na koncu razočaran po službeni plati, po srčni pa zelo zadovoljen in vesel. Tour bo spet slovenski,« nam je še povedal Hauptman, ki optimistično zre proti Parizu.