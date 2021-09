Dnevnik Marca slavi Rogliča: Svetovna legenda, najboljši v zgodovini Vuelte

Roglič se je na naslovnici ponedeljkove izdaje slovitega španskega časopisa znašel ob boku španske nogometne reprezentance, ki je v kvalifikacijah za SP 2022 po velikem razočaranju na Švedskem tokrat premagala Gruzijo, Garethu Balu, ki je v omenjenih kvalifikacijah blestel v dresu Walesa, in Fernandu Alonsu, ki je spet dokazal svoje mojstrstvo na VN Nizozemske. FOTO: Marca.com

Najbolj užival ravno v Tokiu

Po ocenah vplivnega športnega dnevnika Marca jeprevladoval od začetka do konca letošnje dirke in po zaslugi »talenta in odnosa« tekmecem ni prepustil niti drobtinic.»Tony Rominger ima več kot dostojnega naslednika, saj je Slovenec prišel med legende velikih dirk. S štirimi etapnimi zmagami je Roglič od štarta v Burgosu pokazal, da je prišel prevladovat na svoji priljubljeni dirki. Po tistem padcu na Tour de Francu, ki mu je odvzel možnost boja z rojakom (Tadejem) Pogačarjem, se je dvignil z olimpijskim zlatom na navdušujočem kronometru. Vedno znova: če Roglič pade, se ne bo dolgo pobiral,« so bili navdušeni pri Marci.»Je najboljši dirkač v zgodovini LaVuelte,« so prepričani. »Kaj še manjka Rogliču? Tista vožnja na čas na La Planche des Belles Filles je še vedno njegova šibka točka, a s takšnim nizom predstav bo tudi to pozabljeno.«Roglič je v pogovoru za Marco že pred zaključkom letošnje dirke priznal, da je bila zmaga v Tokiu zanj morda celo najslajša v karieri. Tako kot leta 2020, ko je dramatično izgubil rumeno majico na Touru v boju s, se je tudi letos po boleči izkušnji na francoski pentlji pobral z zmago na Vuelti.»Roglič je zdaj na ravni svetovne legende,« dodaja madridski športni dnevnik.