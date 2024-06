Novak in Glivar premočna za Mohoriča

V nadaljevanju preberite:

Ob odsotnosti Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča je na 34. slovenskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu za prvega favorita veljal Matej Mohorič, ki je pred tem v Trebnjem že pokoril konkurenco v vožnji na kronometer. Vendar so dolenjske ceste dale drugačno sodbo. Z močnimi nogami in dobro izkoriščeno številčno premočjo sta ga ugnala Domen Novak in Gal Glivar.