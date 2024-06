Matej Mohorič in Urška Žigart državna prvaka v kronometru

Državno kolesarsko prvenstvo v kronometru v Trebnjem se je končalo po pričakovanjih. Matej Mohorič, kolesar ekipe Bahrain Victorious, je izkoristil odsotnost treh najboljših slovenskih kronometristov, lanskega prvaka Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča ter Jana Tratnika, in se po treh drugih mestih veselil svojega prvega naslova v tej disciplini. Pri ženskah je zmagala Urška Žigart (Jayco Alula), ki je bila na državnem prvenstvu najhitrejša že četrtič in tretjič zapovrstjo.

Mohorič je v skromni konkurenci od začetka do konca dokazoval svojo premoč. Najhitrejši je bil v vseh treh slabih deset kilometrov dolgih krogih, na cilju pa je imel minuto in sedem sekund prednosti pred klubskim kolegom Matevžom Govekarjem. Bronasto kolajno je osvojil Jaka Primožič (Hrinkow).

Urška Žigart je osvojila tretji zaporedni in skupno četrti naslov slovenske prvakinje v vožnji na čas. FOTO: Dejan Javornik

Urška Žigart med članicami ni imela prave konkurence. Še najbolj se ji je približala Nika Bobnar (WCC Team), zaostala je dve minuti in 17 sekund, a je tekmovala v konkurenci do 23 let, prvakinja je postala v tej kategoriji.

Med člani do 23 let je bil najboljši Gal Glivar (v absolutni konkurenci bi zasedel drugo mesto), svojega kolega iz ekipe UAE Emirates Anžeta Ravbarja je na slabih 20 kilometrov dolgi progi premagal za dobrih 54 sekund. Tretji je bil Natan Gregorčič (Ljubljana Gusto Santic).

Med starejšimi mladinci je bil najhitrejši Erazem Valjavec (Autozai Petrucci), za dobrih pet sekund je premagal Jakoba Omrzela (Adria Mobil), med mlajšimi mladinci se je zmage veselil Vanja Kuntarič Žibert (Pogi team UAE Generali), med starejšimi mladinkami Zoja Ferlež (BTC Ljubljana Scott), med mlajšimi mladinkami pa Eva Terpin (Rajd Ljubljana).

V nedeljo bo v Trebnjem na sporedu še cestna dirka DP, na kateri Pogačar tako kot v vožnji na čas ne bo branil lanskega naslova.

