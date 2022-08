Dvojno švicarsko slavje v kronometru, Tratnik 13.

Švicarski kolesar Stefan Bissegger je novi evropski prvak v kolesarstvu v vožnji na čas. V Münchnu je po 24 km pretežno ravninske trase v tesnemu dvoboju ugnal rojaka Stefana Künga. Bron je pripadel Italijanu Filippu Ganni. Jan Tratnik je bil kot najboljši Slovenec 13., Matic Žumer je preizkušnjo končal na 28. mestu.

Tratnik je skozi celotno 24 km dolgo traso v Fürstenfeldbrucku izgubljal v primerjavi z najboljšimi, na koncu pa z zaostankom 1:41 zasedel 13. mesto. Dvaintridesetletni kolesar iz Idrije sicer drži najboljšo slovensko uvrstitev na EP v vožnji na čas, ko je bil pred dvema letoma v Plouayju šesti.

V Franciji je takrat slavil Küng, ki je prvak postal še lani v Trentinu, v Münchnu pa se je moral v tesnem obračunu za zlato kolajno zadovoljiti s srebrom. Za rojakom je zaostal vsega 0,53 sekunde. Tudi svetovni prvak Ganna je bil blizu, na koncu mu je zmanjkalo devet sekund.

Razlike so bile ves čas zelo majhne. Potem ko je najbolje po krajšem vzponu v prvem kilometru začel Ganna, je nato na drugem vmesnem času za 2 sekundi Ganno prehitel Küng, le tri sekunde pa je na tretjem mestu zaostajal njegov rojak Bissegger. Triindvajsetletnik je nato v zadnjem delu trase dvignil ritem in prehitel oba tekmeca ter se veselil prvega naslova na EP.

Jan Tratnik je osvojil 13. mesto. FOTO: Christof Stache/AFP

Drugi slovenski predstavnik, Matic Žumer, je preizkušnjo končal v ozadju. Z zaostankom 3:16 minute je zasedel 28. mesto med 35. kolesarji.

V ženski vožnji na čas je slavila Švicarka Marlen Reusser, ki je s tem ubranila naslov evropske prvakinje. »Zelo sem zadovoljna z ubranitvijo naslova, še toliko bolj pa sem hvaležna za ljudi, ki so mi pomagali pri prilagajanju na novo ekipo, kolo. Pred sabo smo imeli veliko dela, a dovolj časa, da se prilagodimo. Čutila sem, da so nastavitve prave, kolo pa zelo hitro. To ni le moje zlato, ampak od celotne ekipe,« je po zmagi dejala 30-letna zmagovalka.

Na prav tako 24 km dolgi trasi v okolici Fürstenfeldbrucka je bila Reusserjeva s časom 30:59 hitrejša od dveh Nizozemk, Ellen van Dijk in Riejanne Markus. Edina slovenska predstavnica, Eugenia Bujak, je bila 16.

Ženske bodo evropsko prvenstvo sklenile v nedeljo, ko bo na sporedu še cestna preizkušnja od Landsberga do Münchna (128,3 km). Moška cestna dirka je bila na sporedu minulo nedeljo, ko je slavil Nizozemec Fabio Jakobsen. Najboljši Slovenec je bil Luka Mezgec na šestem mestu.