Vingegaard poletel do zmage, Roglič hiter v klanec

Nekaj ur, potem ko je na dirki po ZAE s konkurenco prepričljivo opravil Tadej Pogačar (UAE), je njegov veliki tekmec Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) nekaj podobnega storil na dirki po Algarveju. Danski as je dobil sklepno vožnjo na čas in osvojil rumeno majico, za katero se je potegoval tudi Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe). Vendar zasavski orel ni imel svojega dne, bitko s štoparico je končal na 12. mestu, petdnevno portugalsko preizkušnjo pa na 8.

Ni bilo dvoma, da bo 19,6 km dolga preizkušnja, ki se je končala z 2,6 km dolgim vzponom na Malhão, odločilna. Prinesla pa je pričakovan zasuk, pred njo je rumeno majico namreč nosil 20-letni švicarski up ekipe UAE Jan Christen, ki bi se le stežka postavil po robu nekaterim od najbolj zvenečih imen v karavani.

Results powered by FirstCycling.com

Med njimi je bil tudi Roglič, ki je dan začel na 7. mestu v skupnem seštevku, 23 sekund za vodilnim in le tri sekunde za Vingegaardom. Ker mu je prerez trase ustrezal, je bilo pričakovati, da se bo pomaknil proti vrhu, vendar se mu je uvodni ravninski del povsem ponesrečil. Na merjenjih vmesnega časa je bil namreč šele na 30. in 31. mestu, za Vingegaardom pa je na vznožju vzpona zaostajal že 52 sekund. V klanec je 35-letni Kisovčan popravil vtis, v tem odseku je bil celo malenkost hitrejši od Vingegaarda, kar mu je ob zaostanku 0:50 prineslo 12. mesto v etapi in 8. v skupnem seštevku.

Vingegaard je s časom 28:25 za 11 sekund prehitel moštvenega kolega Wouta van Aerta, ki je imel pred zadnjim vzponom še 16 sekund prednosti pred njim. V skupnem seštevku pa se je danskemu asu najbolj približal domači matador João Almeida, ki je s 6. mestom v vožnji na čas osvojil končno 2. mesto, 15 sekund za Jonasom.

Ta je tako nakazal, da bo tudi to sezono najnevarnejši Pogačarjev tekmec, vendar tudi Rogliča ne gre prezgodaj odpisati. Tekmovalno leto je začel v slogu lanskega, v katerem je svojo prvo dirko Pariz–Nica končal na 10. mestu, nato pa precej bolje nadaljeval ter dobil kriterij Dauphine in Vuelto. Njegova naslednja preizkušnja in tudi generalka za majski Giro bo dirka po Kataloniji, ki se bo začela 24. marca.