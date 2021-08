Ekipi UAE Team Emirates se je pridružil še Bennett

Enaintridesetletni Novozelandec George Bennett, specialist za gorske etape, bo tako dres emiratske ekipe nosil do konca sezone 2023. V karieri je doslej leta 2017 osvojil dirko po Kaliforniji, lani semi-klasiko Gran Piemonte, dvakrat pa je končal med najboljšo deseterico večtedenskih dirk, enkrat na Giru in enkrat na Vuelti, so v torek še zapisali pri ekipi UAE.



»Zelo sem zadovoljen s prestopom k UAE Team Emirates. Veselim se, da bom lahko pomagal moštvu osvojiti še veliko dirk. Gre za ekipo, ki iz leta v leto napreduje in tudi sam si želim biti del tega napredka,« je med drugim ob podpisu pogodbe dejal kivi za klubsko spletno stran.



Bennett je bil zadnjih šest let član Jumbo-Visme, ki se ji je pridružil še pod imenom LottoNL–Jumbo leta 2015. Pred nastopanjem s prvim zvezdnikom nizozemskega moštva Primožem Rogličem se je mudil tudi pri ameriškem RadioShacku in italijanskem Cannondalu.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: