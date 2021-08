Etapa s 30-odstotnim klancem na koncu

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri

Kako jo bo prevozil? Po tistem, kar smo včeraj videli in kar gledamo že nekaj časa, se nam je strah zanj zažrl do kosti. Izjavil je, da včerajšnji padec, bolje zdrs, ni bil hud in da nima nobenih posledic. Vendar asfalt je trd in vsak padec odnese nekaj kože, če že ne polomi kake kosti. Upajmo na najboljše in upajmo, da bo rdeča majica kmalu spet na njegovih plečih.Danes je idealen dan za povrnitev majice. Samo en gorski cilj 2. kategorije ob koncu, vendar je do tja cel kup nekategoriziranih vzponov, strmih in tehnično zahtevnih spustov. V 133-kilometrih bodo morali premagati 2774 višinskih metrov. Na koncu jih čaka devet kilometrov dolg klanec na Locubin. Ni prestrm, najbrž bo(Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), nosilec rdeče majice zdržal, ampak samo zaradi super moči, ki jo oddaja rdeča majica. Potem, ko se bodo spustili z Locubina pa jih čaka rampa, zid, strmina z maksimalnim 30-odstotnim naklonom!​Skoraj prepričani smo lahko, da Eiking ne bo v cilju z ramo ob Rogličevi rami. Je rdeča majica lahko že danes spet na Rogliču, ki zaostaja za 2:17? Težko, bolj mogoče je, da bo Francoz Martin Guillaume (Cofidis), ki za rdečo majico zaostaja za 58 sekund in je veliko boljši plezalec kot Norvežan.