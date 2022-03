Flandrijska lekcija za Pogačarja

Nizozemski zvezdnik Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix) se je veselil zmage na dirki okoli Flandrije (Dwars door Vlaanderen), na kateri sta Tadeja Pogačarja (UAE) kanček smole in taktični spodrsljaj stala boja za zmago. Zadovoljiti se je moral z 10. mestom – tik za rojakom Janom Tratnikom (Bahrain Victorious).

Ko je okoli 65 km pred ciljem 183,7 km dolge preizkušnje napadla skupina s favoriti, je bil slovenski as predaleč od čela glavnine, da bi ji lahko sledil. »Ravno pred odločilnim napadom sem moral zavreti, ker je pred mano prišlo do padca. To je bilo dovolj, da sem zamudil zmagovito akcijo. Z močnim pospeškom sem se poskušal vrniti v ospredje, vendar so bili ubežniki premočni in prehitri. Kljub temu sem poskusil še večkrat, ni mi uspelo, vseeno pa je bila na koncu to dobra dirka zame,« je v cilju povedal Pogačar, ki se zaveda, da ne bi ostal za padlimi kolesarji, če bi bil bližje čela glavnine.

Slovenska naveza

»Moral bi biti bolj spredaj, vendar je to pač del dirkanja,« je nadaljeval 23-letni slovenski zvezdnik, ki je najprej poskusil s samostojnim protinapadom in se vodilnim približal na vsega 10 sekund zaostanka, a jih ni ujel. Počakal je na glavnino in se še večkrat podal v lov, razvidno je bilo, da ima močne noge, ni pa imel prave pomoči drugih kolesarjev. Naposled je najboljšega zaveznika našel v Tratniku, s katerim sta dlje časa kolesarila okoli pol minute za vodilnimi, nato pa se vdala v zadnjih 10 km ter za van der Poelom zaostala dobri dve minuti.

Za Pogačarja je bila to predvsem priprava za nedeljski vrhunec, dirko po Flandriji (Ronde van Vlaanderen), pred katero je dobil dragoceno lekcijo. »Veliko sem se naučil, bilo je zelo hektično in pričakujem, da bodo podobne razmere vladale tudi na dirki po Flandriji. Kakšne so moje možnosti? Tokrat me ni bilo v ospredju in ne vem, ali bom lahko v ospredju v nedeljo,« je Pogačar previden v napovedih 272,5 km dolge preizkušnje, na kateri bosta nastopila tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (BikeExchange).