Franja spet praznik za 5000 kolesarjev

Največja prireditev za ljubiteljske kolesarje v Sloveniji maraton Franja v prvem pokoronskem letu ne bo podirala rekordov po številu udeležencev, vendar bo spet pravi praznik, kakršnega smo poznali pred pandemijo. Danes in jutri bo ceste v središču Ljubljane, na Barju ter na poti do Kladja ali Suhega Dola in nazaj napolnilo več kot 5000 kolesarjev in kolesark vseh starosti in zmogljivosti.

Maraton Franja se v letih 2020 in 2021 ni zaustavil kot dobršen del javnega življenja, se je pa moral sprijazniti z okrnjenima izvedbama. To je zdaj preteklost, Franja se ob 41. izvedbi vrača v (skoraj) polnem sijaju, manjkala bo le petkova vožnja na čas, ki so jo nazadnje pripravili leta 2019.

Direktorja maratona Franja GorazdA Penka veseli, da se vračajo tudi tuji kolesarji. FOTO: Jože Suhadolnik

Tudi ta naj bi se v prihodnje vrnila, vendar tudi v letošnjem dvodnevnem sporedu ne bo manjkalo dogajanja. Začelo se bo danes na Kongresnem trgu, s katerega se bo najprej, ob 8.00, odpravila karavana barjanke (72 km), uro kasneje se bo proti Ljubljanskemu barju odpravila tudi najdaljša Franjina kolona, družinsko-šolskega maratona (21 km). Na kratkem krogu (1,2 km) v središču slovenskega glavnega mesta se bodo ob 10.00 na poganjalčkih in kolesih preizkusili tudi takšni, ki so še nedolgo tega shodili.

Vračajo se tujci

Nedelja bo kot običajno dan za večje kolesarje. Iz BTC Cityja se bodo ob 9.00 na 156 km dolgo pot podali udeleženci velikega maratona Franja, ob 10.40 pa bodo kot zadnji štartali tisti, ki so se odločili za mali maraton (97 km). »Vse je nared za maraton, pred katerim smo zadovoljni s številom prijavljenih. V nedeljo bo na malem (do včeraj 1369 spletnih prijav, op. p.) in velikem (1128) maratonu skupaj nastopilo okoli 2500 kolesarjev. Na družinskem maratonu imamo več kot 1500 predprijav, kar je največ doslej, saj se je v preteklosti zelo veliko udeležencev prijavilo šele pred štartom. Ko smo imeli nazadnje podobno število predprijav, se je družinskega maratona udeležilo krepko čez 3000 kolesark in kolesarjev,« je številke 41. Franje razkril direktor maratona Gorazd Penko, ki ga navdušujeta tudi vračanje tujih kolesarjev in starostni razpon prijavljenih.

Po dveh okrnjenih koronskih izvedbah bo Franja spet takšna, kot smo je vajeni. FOTO: Blaž Samec

»Doslej se je prijavilo 467 tujcev, Italijani pa še povprašujejo po prijavah v zadnjem trenutku. Sicer pa imam za nedeljska maratona tri prijavljene, ki so stari več kot 80 let, najstarejša udeleženka bo stara 65 let,« je Franjino demografsko sliko orisal Penko, bo že 21-krat vodil maraton.

Je na trasah, ki jih večina udeležencev že dobro pozna, kaj novega? »Trasi družinskega maratona in barjanke sta zaradi del na cestah nekoliko krajši kot običajno, mali in veliki maraton pa bosta odslej redno potekala skozi Gameljne, tudi v čast Primožu Rogliču, ki živi tam. Sicer pa ob trasah pričakujem izjemno vzdušje. Župani občin, po katerih potekajo, najavljajo bučno navijanje, v Škofji Loki bodo spet pripravili kolesarski štadion, zelo aktivni bodo v Logatcu, v Idriji pa tako ali tako tretjina prebivalcev kolesari na Franji, tretjina jih sodeluje pri organizaciji, tretjina pa jih navija,« je povedal Penko, ki je opomnil, da bosta nedeljski preizkušnji tokrat spet pravi dirki ob štarta na Ameriški ulici: »Okusi so različni, vendar smo se odločili za odprto vožnjo od štarta, najbolj varno je, če se karavana čim hitreje razpotegne čez ljubljanske ulice.«