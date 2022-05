Giulio Ciccone je razveselil svoje navijače

Italijan Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Italiji od Rivarolo Canaveseja do Cogneja (177 km). Svoje navijače je razveselil s pobegom iz ubežne skupine in se podpisal pod sedmo zmago v karieri, tretjo etapno na Giru (2016 in 2019).

Drugi je ciljno črto z 1:31 minute zaostanka prevozil Kolumbijec Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), tretjeuvrščeni Španec Antonio Pedrero (Movistar) je zaostal za 2:19 minute. Med najboljšimi v boju za rožnato majico pa kljub zahtevni gorski trasi ni prišlo do večjih sprememb.

Carapaza potisnili v skupino

Na prvih devetih mestih ni prišlo do sprememb. Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) je ostal v rožnati majici in po šprintu v zadnjih nekaj 100 m tekmecem sicer odščipnil dve sekundi, a so komisarji dirke odločili, da je celotna skupina ciljno črto prevozila istočasno. Tako je pred Avstralcem Jaijem Hindleyjem (Bora-Hansgrohe) ohranil sedem sekund naskoka. Tretji Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates) za Ekvadorcem zaostaja za 30 sekund.

V skupini najboljših je v cilj kot 27. prišel tudi edini preostali slovenski predstavnik Domen Novak (Bahrain Victorious) s istim časom kot 13. Carapaz (+7;48).

V ponedeljek bo na Giru prost dan, v torek pa se bo z etapo od Sale do Aprice (202 km) začel zelo zahteven zadnji teden, ki bo v petek za 37 km zavil tudi na slovensko stran meje.