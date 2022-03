Italijan se je zgrudil v cilju, zdaj je v stabilnem stanju

Italijanski kolesar Sonny Colbrelli iz ekipe Bahrain Victorious se je po šprintu in osvojenem drugem mestu v prvi etapi dirke po Kataloniji zgrudil v cilju. Na pomoč je takoj prišla zdravniška služba, ki ga je začela oživljati. Po 45 minutah so kolesarja odpeljali v bolnišnico. Colbrelli je v stabilnem stanju.

Kmalu po tem, ko se je Avstralec Michael Matthews veselil etapne zmage, se je v cilju zgrudil Colbrelli. Ob masiranju prsnega koša so okoli kolesarja postavili zastor, kmalu pa so na prizorišče prišla še reševalna vozila, ki so ga odpeljala v bolnišnico.

Slovenci ne tekmujejo po Kataloniji

Colbrelli je sodeč po informacijah iz Španije buden in pri zavesti. Iz njegove ekipe pa so sporočili: »Colbrelli je na nadaljnjem zdravljenju. Ko je šel v bolnišnico, je bil v stabilnem stanju. Ekipa Bahrain Victorious se zahvaljuje organizatorjem in zdravniškim ekipam za podporo in pomoč.«

Italijan, sicer moštveni kolega Slovencev Mateja Mohoriča, Domna Novaka in Jana Tratnika (ti v Kataloniji ne tekmujejo), je imel nekaj zdravstvenih težav v zadnjem času, na dirki Pariz-Nica je odstopil zaradi bronhitisa, prav tako ni nastopil na sobotni preizkušnji Milano-San Remo.