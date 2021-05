Jan Tratnik v etapi na 5. mestu

Jan Tratnik se je odrezal z zelo dobrim nastopom. FOTO: Roman Šipić/Delo

Američanje zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Italiji. V številčni skupini ubežnikov je bil 29-letnik od Piacenze do Sestole (187 km) za 13 sekund hitrejši od Italijana(Israel Start-Up Nation). Slednji je oblekel rožnato majico vodilnega. Najboljši Slovenec v etapi je bilna 5. mestu.To je bila četrta in hkrati največja zmaga v karieri za 29-letnika iz Christiane in prva po dveh letih. Vse tri prejšnje je sicer moštveni kolegapri UAE Team Emirates slavil na dirki po ameriški zvezni državi Utah. De Marchi je kot drugouvrščeni v etapi prvič v karieri oblekel rožnato majico vodilnega na domači pentlji. Trikrat je sicer slavil etapno zmago na dirki po Španiji, na domačih tleh pa je to zanj največji uspeh v karieri.Slabe pol minute za vodilnima je v deževni in hladni etapi v cilj prišel Tratnik (Bahrain Victorious). Njegov moštveni kolegaje bil nekoliko bolj v ozadju, potem ko je velik del druge polovice razgibane trase vlekel glavnino za kapetana, ŠpancaFavoriti so v cilj prišli dobro minuto in pol za vodilnimi v etapi, dobro formo pa so prikazaliin Landa.Mladi belgijski zvezdnik(Deceuninck-Quick-Step) je za Bernalovo skupino zaostal 11 sekund. Rožnato majico pa je po velikem zaostanku izgubil domačin(Ineos Grenadiers).V skupnem seštevku ima De Marchi 22 sekund naskoka pred Dombrowskim, tretji je Belgijec(Alpecin-Fenix). Od favoritov za skupno zmago je sedmi Vlasov (+1:24), osmi Evenepoel (+1:28), deseti Carthy (+1:38), enajsti pa Bernal (+1:39).V sredo bo na sporedu etapa za sprinterje od Modene do Cattolice (177 km), ki bo po zahtevnem dnevu v dežju pravšnja za počitek favoritov pred zahtevnim nadaljevanjem Gira z gorskimi ciljemi v četrtek, soboto in nedeljo.