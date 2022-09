Je Remco na koncu z močmi?

Za nekatere glavne favorite na tritedenskih dirkah, kot je Vuelta je najtežji prvi teden, nekateri najbolj trpijo v drugem tednu, a skoraj vsi v tretjem.

V prvem tednu trpijo tisti, ki so svojo pripravo, formo, tempirali za zadnji, tretji teden, ker so prepričani, da se bo dirka odločila takrat. Veliko kolesarjev doživi največjo krizo ali se zaleti v zid, kot temu pravijo maratonci, po 10. etapi.

Zato, ker etapne dirke, ki niso tritedenski grand touri, nikoli ne trajajo več kot 10 etap. Torej, kolesarji, sploh tisti, ki prvič pridejo na tritedensko dirko, imajo takrat največ težav. Zakaj pa imajo vsi težave v zadnjem tednu, pa ni potrebno razlagati.

Ampak obstajajo tudi kolesarji, ki jim pravimo, da so kot tuba majoneze. Bolj, ko je tuba proti koncu, vsebine ne zmanjka.

Po dnevu počitka na Vuelti je danes na vrsti že 16. etapa. Ravninska, dolga 189 kilometrov od Sanlucar de Barrameda do Tomaresa. Na papirju je ravninska, na cesti pa ne bo ravno biljardna miza. V zadnjih desetih kilometrih ima dve pasti za klasične šprinterje. Dva klančka, ki niti v kategorijo ne sodita, a sta za šprinterje nebodigatreba. Prvi je dolg 1,5 kilometra, povprečen naklon je 6,6-odstoten, drugi je še krajši, samo kilometer dolg, ampak strmejši in je samo 3 kilometre pred ciljem. Ravno toliko, da šprinterji ne pridejo do sape, če izpustijo stik z glavnino na klancu.

Navajeni smo že, da na tritedenskih dirkah gledamo dve dirki na etapi. Na eni dirki se merijo ubežniki ali šprinterji, na tisti drugi pa favoriti za skupni seštevek. Primož Roglič je na drugem mestu. Napadal bo rdečo majico, zagotovo ne bo kar odnehal. Danes ne najbrž, ampak potem na vseh etapah do nedeljske paradne. Priložnosti bo še veliko.

Na tretjem mestu je kolesar, ki je videti, da je še najbolj svež izmed vseh, Španec Enric Mas. Je končno prišel njegov čas za zmago na domačem grand touru? Samo 27 sekund zaostaja za Rogličem, ki za rdečo majico zaostaja 1:34. Upajmo, da se ne zgodi rek, kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. Ne bi se smel, ker Mas nima pomočnikov na klancih, vendar, kar je prikazal na Sierri Nevadi, je za Rogliča skrbi vredno.

Remco Evenepoel slovi kot kolesar, ki se najhitreje regenerira. Torej, mu je dan počitka prišel še kako prav, ker je bilo videti, da se ga je utrujenost že resno lotila.

Na četrtem mestu pa je fenomen številka ena na svetu! Španec Juan Ayuso Pesquera. Čudežni deček med čudeži. Šestnajstega septembra bo star 20 let, trenutno pa je na Vuelti na 3. mestu, 4:49 za rdečo majico. Ko je bil Tadej Pogačar 3. na Vuelti leta 2019, je bil ravno leto starejši. Imamo novega serijskega zmagovalca tritedenskih dirk? Počakajmo še ta teden, potem ga bomo kovali med zvezde. Jan Polanc je na 13. mestu, do deseterice ga ločijo slabe 4 minute.

16. etapa, ravninska z dvema klančkoma na zaključku. FOTO: Arhiv Delo/Gm Igd

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri