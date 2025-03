Jonas Vingegaard po padcu v težavah

Francoz Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) je zmagovalec pete etape kolesarske dirke Pariz-Nica. Skupno vodstvo je s tretjim mestom v etapi prevzel lanski zmagovalec, Američan Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), medtem ko je imel njegov moštveni kolega, Danec Jonas Vingegaard, po padcu sredi etape veliko težav in je izgubil 26 sekund.

Na zelo razgibani trasi od Saint-Just-en-Chevaleta do Notre-Dame-de-Scieza s številnimi kratkimi in strmimi vzponi je zmagovalca etape odločil izjemno strm "zid" do cilja (1,7 km/10,8 %). V zadnjem delu klanca je bil povprečni naklon tudi 18 %, kar je številnim kolesarjem povzročilo težave.

V zadnjih 100 m je imel največ moči 21-letni Martinez, ki je od te sezone moštveni kolega slovenskih kolesarjev Mateja Mohoriča, Matevža Govekarja in Žaka Eržena pri Bahrain-Victoriousu. Slavil je sedmo zmago v karieri, s katero se je nekoliko približal najboljšim v skupnem seštevku.

Drugo mesto je danes osvojil še en Francoz Clement Champoussin (XDS Astana), tretje pa Jorgenson, oba sta za zmagovalcem zaostala tri sekunde. Lanski zmagovalec te dirke Jorgenson je prevzel vodstvo v skupnem seštevku, iz rumene majice pa je slekel ekipnega kolega Vingegaarda, ki je po padcu v etapi stik z najboljšimi na zadnjem klancu izgubil okoli kilometer pred ciljem.

Dvakratni zmagovalec dirke po Franciji (2022, 2023) je imel težave predvsem zaradi padca okoli 85 km pred koncem etape, ki ga kamere niso ujele. Po prečkanju ciljne črte, za zmagovalcem je zaostal 26 sekund, pa je imel bolečine v zapestju in odrgnine na obrazu.

Jorgenson ima v seštevku 22 sekund naskoka pred Vingegaardom, na tretje mesto pa je napredoval Nemec Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki zaostaja 36 sekund. Martinez je peti s 55 sekundami zaostanka.

V petek bo na sporedu pretežno ravninska šesta etapa od Saint-Julien-en-Saint-Albana do Berre l'Etanga (209,8 km).