Indurainov direktor: Tadej Pogačar je že največji vseh časov

V nadaljevanju preberite:

Brez pomislekov lahko zatrdimo, da v karavani kolesarske svetovne serije ni bolj izkušenega moža, kot je Eusebio Unzué. Ta 70-letnik iz Navarre že 45 let vodi profesionalno ekipo, ki je leta 1980 nastala pod imenom Reynolds, vmes postala sloviti Banesto Miguela Induraina in se, potem ko je zamenjala številne sponzorje, od leta 2011 predstavlja kot Movistar. Za Delo je ob robu španskega prvenstva v Granadi spregovoril o letošnjem Touru, slovenskem kolesarskem fenomenu in boju Tadeja Pogačarja s sedanjimi in zgodovinskimi tekmeci.