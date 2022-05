Julian Alaphilippe se je po hudih poškodbah vrnil k vadbi na rolerjih

Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu Julian Alaphilippe (QuickStep Alpha Vinyl), ki se je huje poškodoval ob padcu na dirki Liege–Bastogne–Liege, se je vrnil nazaj k treningom. Kot poroča portal cyclingnews, pa lahko Francoz tri tedne po padcu za zdaj trenira zgolj v zaprtih prostorih oziroma dvoranah na rolerjih.

Alaphilippe je v padcu utrpel zlom lopatice in dveh reber, ob zlomu reber pa je prišlo tudi do pnevmotoraksa. Za zdaj še ni mogoče napovedati, ali bo lahko 29-letni zmagovalec lanske uvodne etape Toura, nastopil na dirki po Franciji, ki se bo začela 1. julija v Københavnu.

Zaradi poškodbe mu prav tako grozi, da se ne bo mogel primerno pripraviti na obrambo naslova svetovnega prvaka, ki ga je osvojil v letih 2020 in 2021. Časa do takrat ima še kar nekaj, saj kolesarje cestno prvenstvo čaka v drugi polovici septembra v avstralskem Wollongongu.

Pljuča so se zacelila

Francoz je padel pred ciljem pri hitrosti skoraj 70 kilometrov na uro in moral takoj na to v bolnišnico. Na tleh so se skupaj z njim znašli številni kolesarji. Več dni je preživel v bolnišnici, nato pa nekaj dni na svojem domu v Belgiji. Njegova ekipa QuickStep AlphaVinyl je v četrtek razkrila, da je Alaphilippe opravil dodatne preglede v bolnišnici v Herentalsu v Belgiji, ki so potrdili, da so se njegova preluknjana pljuča zdaj popolnoma zacelila, s čimer so mu zdravniki prižgali zeleno luč za vrnitev za krmilo kolesa.

»Naredili bomo vse, kar lahko, a to bo tekma s časom. Če se bo v najugodnejšem primeru vrnil na kolo sredi maja, ima še šest tednov časa. Tour se bo začel v petek, 1. julija, teden dni prej kot običajno. To seveda ni prednost,« je zapisal vodja ekipe QuickStep AlphaVinyl Patrick Lefevre v svoji redni kolumni v Het Nieuwsbladu.