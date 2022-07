Kaj bo šele na kockah?

V včerajšnji četrti etapi smo videli nekaj nove, stare taktike, ki smo jo v vrhunskem kolesarstvu že precej pogrešali. Spet je šlo samo za surovo moč, vendar tokrat bolj na Pogijev način z veliko pomoči sotrpinov.

Prepričani smo že bili, da bo šlo za klasično ravninsko hribovsko etapo, kjer šprinterske ekipe ubežnike ulovijo, ravno ob pravem času, da se organizira najboljše izhodišče za »leadout« najhitrejšemu v šprinterskih zaključkih. Vendar so se v moštvu Jumbo Visma odločili za »nuklearni« napad. Za voljo zmage vodilnega v skupnem seštevku Wouta van Aerta so žrtvovali celo oba favorita za skupno zmago. Kaj bi se zgodilo, če bi bil Pogačar zmožen odgovoriti na napad? Na njihovo srečo ni bil pripravljen in ne dovolj blizu, da bi odgovoril. Jumbovci so presenetili vse, a hkrati spet lepo dokazali, da so najmočnejše moštvo na Touru.

Če so napadli na lepem, gladkem asfaltu, kako bo šele danes na cesti posuti s kockami? Wout van Aert je mojster na tlakovcih, ampak to ni več novica, ker že nekaj sezon ugotavljamo, da je on pravzaprav mojster v vseh disciplinah cestnega kolesarstva. Je včeraj poslal sporočilo? Najbrž še najbolj jasno svojemu večnemu tekmecu Mathieu van der Poelu, ki je včeraj najbrž varčeval z močmi za prav današnjo 5. etapo.

Peta etapa je tista, ki je kot prva z rdečo obkrožena na vseh koledarjih moštev na letošnjem Touru. Prva, zelo visoka ovira za vse. Etapa poteka od Lilla do Arnberga. Da, do tiste vasice ob Arnberškem gozdu. Gozd skozi katerega pelje najslabša cesta na vseh dirkah World Toura. Arnberški gozd je srhljiv odsek s kockami namesto asfalta na legendarni dirki Pariz-Roubaix.

Etapa je dolga 157 kilometrov, samo 601 višinski meter ima, ima pa 11 odsekov s tlakovanimi granitnimi kockami. Popoln napad Belgijcev in sodni dan za vse druge, še najbolj za hribolazce, ki tehtajo manj od 60 kilogramov. Mnogo polemik je sprožila peta etapa, češ, da ne sodi na tritedensko dirko. Ampak, organizatorji se ne dajo, vse naredijo, da ugodijo željam navijačev. Navijači pa zahtevajo šov.

Jasper Philipsen včeraj niti opazil ni bliskovitega napada Van Aerta. FOTO: Christian Hartmann Reuters

Visoko, močni, kolesarji so doma na takih trasah, zato komaj čakajo današnji štart. Vsi ostali samo upajo, da bodo v cilj prišli brez poškodb in prevelikega časovnega zaostanka. Najbrž, razen Pogačarja, nihče, ki računa na visok skupni seštevek, danes ne bo dirkal napadalno. Za Pogačarja nismo sigurni. Mogoče bo jumbovce skušal raniti na Woutovem terenu? Kaj pa Matej Mohorič? Ne tako na skrivaj je v pripravljalnem obdobju treniral na najslabših cestah po Gorenjski. Današnjo etapo ima v mislih vse od zmage na dirki Milano - Sanremo. Rogliča tudi ni strah. Traso si je že ogledal in pravi, da ga s tako ekipo ni strah niti enajstih tlakovanih odsekov. Luka Mezgec in Jan Tratnik bosta imela najbolj deloven dan, saj bosta svoje kapetane morala varno prepeljati čez vse granitne čeri.

Za zmago v današnji etapi je več kandidatov, kot za katerokoli drugo. Vsi vedo, da bodo najbolj trpeli klančarji in kandidati za skupni seštevek s pomočniki. Vsi ostali imajo danes odvezane roke (noge).

Še ena Woutova etapa? FOTO: Anne-christine Poujoulat Afp

S spremljanjem v živo začnemo ob 13:30