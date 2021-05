Kolumbijec še vedno brani svoje sekunde prednosti

Britanski kolesar Simon Yates (BikeExchange) je zmagal v 19. etapi dirke po Italiji, ki je v dolžini 166 km potekala med krajema Abbiategrasso in Alpe di Mera. Skupno vodstvo je s 3. mestom zadržal Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Celoten denarni sklad etape so namenili žrtvam nedeljske nesreče žičnice ob italijanskem jezeru Maggiore.



Osemindvajsetletni Yates je bil pred etapo tretji skupno tri minute in 23 sekund za Bernalom, Italijan Damiano Caruso in Rus Aleksander Vlasov pa sta bila drugi (+2:21) in četrti (+6:03). Devetnajsto etapo je drugi z 11 sekundami zaostanka končal Portugalec Joao Almeida, Bernal pa je bil tretji in je v primerjavi z Yatesom izgubil 27 sekund in še šest zaradi bonifikacije. Caruso na četrtem mestu in peti Vlasov tudi nista veliko zaostala za Bernalom, ki pa je še vedno v udobnem vodstvu pred nedeljskim zaključkom v Milanu. Pred Carusom ima dve minuti in 29 sekund prednosti, pred Yatesem pa dve minuti in 49 sekund.

Četrta Girova zmaga Britanca

Predzadnja letošnjega Gira etapa v Alpah se je odločala v zadnjih kilometrih, šest pred koncem je bila peterica še skupaj, Simon Yates, Novozelandec George Bennett, Portugalec Joao Almeida, Caruso in Vlasov so imeli okrog 50 m prednosti pred Bernalom, ki pa je bil še vedno obkrožen s svojimi ekipnimi kolegi. Le 600 m pozneje je pospešil Yates in zdržal do cilja.

Dobil je četrto etapo na Giru, leta 2018 je bil najboljši že v Gran Sassu, Osimu in Sappadi.



Kolesarji in ekipe so se že pred etapo odločili o dobrodelnem namenu nastopa. Nagradni izkupiček bo šel tako žrtvam nedeljske nesreče, v kateri je umrlo vseh 14 ljudi, razen dečka, je v četrtek prišel k zavesti in ga bodo kmalu premestili z intenzivne nege. Prizorišče tragičnega dogodka je le 100 m oddaljeno od vzpona v etapi na Mount Mottarone.



Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: