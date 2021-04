Kraljevska etapa priložnost za Rogliča in Pogačarja

Tadej Pogačar, ki je dobil 3. etapo pred Primožem Rogličem, bo napadal iz ozadja. FOTO: Facebook/itzulia Basque Country

UAE z dvema žezlima v ognju

Roglič Pogačar

Pred kolesarji na dirki svetovne serije po Baskiji je le še zadnja etapa od Ondarroe do Arrateja nad Eibarjem (111,9 km). Ta bo ob slabi vremenski napovedi za najboljše predstavljala pravi preizkus v boju za končno zmago, saj bodo morali kolesarji premagati sedem kategoriziranih vzponov, odločilne pa utegnejo biti tudi bonifikacijske sekunde.V skupnem seštevku je po petih etapah v vodstvu Američan(UAE Team Emirates), 23 sekund zaostaja najboljši Slovenec(Jumbo-Visma). Glede na majhne razlike je v igri za skupno zmago vsaj ducat kolesarjev, med njimi pa je v dobrem položaju tudi(UAE Team Emirates). V skupnem seštevku na petem mestu zaostaja 43 sekund.Med Rogličem in Pogačarjem sta še Danec(Jumbo-Visma) z 28. in Španec(Bahrain Victorious) s 36 sekundami zaostanka za vodilnim.Taktika Pogačarjevega in McNultyjevega moštva je v četrtek uspela do potankosti, saj je mladi slovenski zvezdnik nadzoroval tekmece, medtem ko je rumeno majico po uspelem pobegu manjše skupine oblekel McNulty. S tem ima ekipa, v kateri po Baskiji nastopa tudi, dve močni žezli v ognju za današnjo kraljevsko etapo.Ta se bo začela v Ondarroi in končala na Arrateju, kjer je lani na dirki po Španiji v prvi etapi slavil Roglič. V kolikor bo želel ponoviti uspeh iz leta 2018, ko je slavil po Baskiji, bo moral 31-letni Kisovčan napadati in hkrati nadzorovati tekmece za sabo v skupnem seštevku, predvsem Pogačarja, ki je poleg starejšega rojaka na tej dirki doslej prikazal največ na zahtevnih vzponih.Zadnja etapa se bo začela ob 14.42, v cilju pa bodo najboljši okoli 17.30.