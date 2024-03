Laurance je zmagovalec pete etape, Pogačar zaprt v šprintu; jutri spet na zmago

Francoski kolesar Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck) je zmagovalec pete etape dirke po Kataloniji. Na trasi od Altafulle do Viladecansa (167,3 km) je slavil po šprintu glavnine. Tega se je želel udeležiti tudi slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki pa je bil nekoliko zaprt in zasedel 31. mesto. Vseeno 25-letnik ostaja v skupnem vodstvu.

V seštevku namreč zaradi ne ravno najtežje trase ni prišlo do sprememb. Pogačar ima dve etapi pred koncem še naprej 2:27 minute naskoka pred Špancem Mikelom Lando (Soudal-Quick Step) in 2:55 pred Rusom Aleksandrom Vlasovom (Bora-hansgrohe).

»Danes je bila zelo zelo zahtevna etapa, ena najtežjih na letošnji dirki. Dirkanje je bilo vseskozi napadalno, do samega konca je bilo razburljivo, a vesel sem, da je etape konec. Jutri je na vrsti velik dan v gorah in gremo po zmago,« je v izjavi za organizatorje preizkušnje dejal Pogačar.

Kolesarji so morali v današnji etapi premagati dva kategorizirana vzpona, zadnjega so prek vrha prečkali 30 km pred ciljem, kar je omogočilo nekaterim sprinterjem, da so se pred koncem vrnili v glavnino.

Najboljši sprinterji so nato na cesti v Viladecansu, ki se je malce dvigala, tudi obračunali za zmago, nekoliko zaprt pa je ob desni strani cestišča ostal Pogačar. Nekoliko jezen je etapo končal zunaj najboljše deseterice.

V boju za zmago je imel največ moči Laurance, ki je bil za tretjo zmago v karieri, prvo v svetovni seriji, hitrejši od četrtkovega zmagovalca Nizozemca Marijna van den Berga (EF Education-EasyPost) in Francoza Bryana Coquarda (Cofidis).

Na dirki po Kataloniji sicer nastopa še en Slovenec Domen Novak, ki pa je v službi pomočnika Pogačarju pri emiratih. Danes je etapo končal na 155. mestu z zaostankom 17:13 minute. Skupno je Novak 160. med prav toliko uvrščenimi z zaostankom 1:32:05 ure.

V soboto bo na sporedu zahtevna predzadnja etapa od Berge do Queralta (154,7 km). Zaključek etape bo potekal navkreber, zadnji klanec bo dolg 6 km s povprečnim naklonom 7,2 %.

Že pred tem pa bodo morali tekmovalci premagati štiri kategorizirane vzpone, vključno z enim izven kategorije na Coll de Pradell (14,6 km/7,1 %) 61 km pred ciljem. Skupaj kolesarje čaka 4085 višinskih metrov.

»Zelo se veselim etape, ki pa prinaša nekaj neznank. Na dnevnem redu bodo številni strmi vzponi na zelo kratki razdalji, zato bo od samega začetka dirkanje zelo agresivno. Veliko se lahko zgodi, a vseeno komaj čakam,« je še etapo ocenil Pogačar.