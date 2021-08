Marc Soler nova moč v Pogačarjevi ekipi UAE

Sedemindvajsetletni Marc Soler, ki prihaja iz barcelonske Vilanove, ki je bil zadnjih sedem let član španskega Movistarja, bo v naslednjih dveh sezonah moštveni kolega slovenskega asa Tadeja Pogačarja, prvega imena ekipe iz Združenih arabskih emiratov.



Soler je doslej v karieri petkrat slavil na dirkah profesionalne karavane, zbral pa je osem nastopov na velikih tritedenskih dirkah. Njegov največji uspeh je zmaga na dirki Pariz–Nica leta 2018, eno etapo pa je osvojil tudi na dirki po Španiji, in sicer lani v drugi etapi, ko je ciljno črto prečkal pred kasnejšim zmagovalcem Vuelte, Slovencem Primožem Rogličem.



Moštvo UAE Team Emirates nadaljuje z agresivnim pristopom na kolesarski tržnici, ki se je odprla 1. avgusta. Najprej so po drugi zmagi na Touru in bronasti kolajni na olimpijskih igrah podaljšali pogodbo s Pogačarjem do konca sezone 2027, nato pa sta ekipo okrepila še odlični nemški sprinter Pascal Ackermann ter vsestranski Portugalec Joao Almeida.



Soler je nova v vrsti okrepitev, ki bodo skušale dvigniti moč ekipe v prihodnjih letih, na največjih dirkah pomagati Pogačarju pri zastavljenih ciljih ter obenem zadostiti lastnim apetitom v svetu profesionalnega kolesarstva. Član moštva emiratov je sicer še en Slovenec, Jan Polanc, a za zdaj še nima pogodbe za prihodnjo sezono.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: